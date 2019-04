Eigentlich zu spät

Das wird nichts mehr. Erst fünf nach zwölf sucht Theresa May den Strohhalm bei der Opposition. Zum Beginn des Brexit-Dramas hätte es nicht wie ein Notfallprogramm, sondern wie ein Zeichen von Größe gewirkt, wäre May auf Labour zugegangen, um in dieser existenziellen Frage für das Vereinigte Königreich eine große Koalition der Vernunft zu bilden.

Einfach wäre das natürlich auch nicht gewesen. Aber jetzt ist es geradezu ein Ding der Unmöglichkeit. Die Fronten sind inzwischen zu sehr verhärtet, als dass der Versuch, eine parteiübergreifende Mehrheit für den Scheidungsvertrag mit der EU zu organisieren, keinen Sprengsatz für Regierung, Torys und Labour bedeuten würde.

Außerdem: Für ein behutsames Annähern mit Vertrauensbildungsphase und anschließender Kompromisssuche fehlt einfach die Zeit. Es sei denn, May möchte die Karten wirklich völlig neu mischen, was sie dann aber am besten den Wählern überlassen sollte.

Die EU-27 würden — auch wenn ihnen davor eigentlich graut — beim dann erforderlichen längerfristigen Aufschub um mindestens ein Jahr wohl mitspielen. Aber nur, wenn die Briten eine realistische Perspektive auf einen Wechsel vom parteitaktischen Trauerspiel zu einem vernunftgeleiteten Krisenmanagement bieten. Noch ist das nicht absehbar.