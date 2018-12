„Eigenverkauf“ rettet Budgetnull

Debattiert wurde bis spät in der Nacht und danach über das Budget der Landeshauptstadt abgestimmt, aber die Positionen waren von Anfang an klar: SPÖ und FPÖ sehen in dem Budget für das kommende Jahr das Optimum, das unter den Voraussetzungen möglich ist (SPÖ-Bürgermeister Klaus Luger) bzw. das bestmögliche Budget (FPÖ-Gemeinderat Wolfgang Grabmayr). Die Mehrheit für das Zahlenwerk war daher von vornherein klar. Von den anderen Fraktionen kam Kritik, es sei ein „Budget der vergebenen Chancen“ (ÖVP-Fraktionschef Martin Hajart), Felix Eypeltauer (Neos) sieht „Griffe zu Strohhalmen“ und laut Grün-Chefin Eva Schobesberger rettet nur „ein Kunstgriff“ das Budget.

Wie im Vorjahr wurden die Zahlen nicht vom Referenten, sondern von Finanzdirektor Christian Schmid referiert. Die Einnahmen der laufenden Gebarung („Tagesgeschäft“) steigen um 2,9 Prozent auf 645,1 Mio. Euro, dem stehen Ausgaben von 644,6 Mio. Euro gegenüber.

Danach interpretierte Finanzreferent Luger die politische Seite. Und er erklärte in epischer Breite, dass das Land Schuld an der Finanzmisere der Stadt habe. Das vorliegende Budget sei das beste, „das unter diesem Regime möglich ist“. Und für Grabmayr (FPÖ) war der erste „mutige Schritt“ die Aufkündigung des Theatervertrages.

Von den anderen Fraktionen wurde hingegen kaum budgetärer Mut wahrgenommen. Denn das Budget mit minimalem Überschuss und kleiner Schuldenrückzahlung könne nur durch einen „Kunstgriff“ bewältigt werden. Der Verkauf der Linz AG an die Linz Holding und die stadteigenen Wohnungen an die städtische GWG würden zwar Millionen in die Stadtkasse spülen, reißen aber laut Hajart Finanzlöcher bei den städtischen Töchtern. Luger betreibe eine „hinter mir die Sintflut-Politik“. Und auch Grüne und Neos mahnen von der rotblauen Rathausmehrheit ein, nicht nur mit Fingern auf andere zu zeigen, sondern selbst Initiative zu zeigen — etwa in dem man Allianzen schmiedet.

Roter Rundumschlag

Doch gerade Allianzen sind derzeit bei SPÖ und FPÖ offensichtlich Feindbild Nummer 1, denn ansonsten wäre ihr Rundumschlag in Sachen Aktenaffäre nicht erklärbar. Denn laut Franz Leidenmühler (SPÖ) diskreditiere die „unheilige und ewiggestrige ÖVP-geführte Allianz“ unter dem Deckmantel der Aufklärung die Stadt und blockiere zukunftsorientierte Lösungen. FPÖ-Gemeinderätin Susanne Walcher sieht die Schuld bei der Finanzpolizei, weil diese so viele Anzeigen machte. Und außerdem würden ÖVP, Grüne und Neos die Arbeit im Magistrat blockieren. Bei der angesprochenen Aufklärer-Allianz reagiert man mit Kopfschütteln. Ursula Roschger (Grüne) vermutet einen wunden Punkt getroffen zu haben und Hajart ortet eine völlige Umkehr der Realitäten.