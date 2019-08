Ein Auftrag für die Jugend

Als Bürgermeister bist du einerseits immer mit einem Fuß im Kriminal und der Sündenbock für eh alles. Andererseits kannst du immer weniger entscheiden, denn sowohl der finanzielle als auch der rechtliche Rahmen setzen enge Grenzen.

Und als Boni hängt lediglich dein Porträt in der Volksschule – ja, man kann durchaus verstehen, warum es schwerer wird, geeignete Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters zu finden.

Trotzdem: Severin Mair (26) in Eferding, Fabian Grüneis in Waizenkirchen (23) und nun der ÖVP-Kandidat in Schalchen, Andreas Schmögl mit ebenfalls 23 Jahren, zeigen, dass die Jugend gewillt ist, ihre direkte Umgebung mitzugestalten und auch befreit ist, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist gut so!