Ein Ausweg aus der Isolation

Seit einer Gehirnerkrankung im Kindesalter ist eine Mühlviertlerin leicht geistig beeinträchtigt. Die Frau, die in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen ist, hat in den vergangenen Jahren zwei Söhne großgezogen. Vom Vater der Kinder erhielt sie nur kurz Unterstützung, da dieser sehr früh verstorben ist.

Heute lebt die zweifache Mutter zweier Söhne alleine und relativ isoliert in einer Mietwohnung, ihre Kinder sind berufsbedingt weggezogen, weshalb die Frau im Alltag hauptsächlich auf sich alleine gestellt ist. Aufgrund ihrer zunehmenden Betreuungsbedürftigkeit fallen regelmäßig hohe Kosten an, die ohne die Unterstützung der Söhne nicht zu bezahlen wären — die Mühlviertlerin selbst erhält nur eine geringe Pension mit Ausgleichszulage. Unterstützung erhält sie derzeit durch Soziale Dienste, Essen auf Rädern und einer Putzhilfe. Eine dringend erforderliche Bereicherung wäre für die Frau eine Tagesbetreuung. Die Möglichkeit dafür bestünde, die finanziellen Voraussetzungen fehlen jedoch.

VOLKSBLATT-Leser können der Frau mit einer Spende aus ihrer Isolation helfen.