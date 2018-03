Ein Bayer mit viel Österreich-Bezug

Von Roland Korntner

Einen rot-weiß-roten Stammfahrer sucht man in der Motorrad-Weltmeisterschaft auch heuer wieder vergeblich. Aber da ist zumindest einer, der als halber Österreicher durchgeht und für den wir auf jeden Fall die Daumen drücken können: Philipp Öttl. Das VOLKSBLATT besuchte unlängst den sympathischen, waschechten Bayern, der aber ganz viel Bezug zu Österreich hat und uns einen Einblick in sein Leben als WM-Pilot gewährte.

Basislager in Ainring

Der 21-Jährige wohnt in Freilassing und das Elternhaus im knapp drei Kilometer entfernten Ainring ist sein motorsportliches Basislager (mit einer Werkstatt im Keller), mit zumindest einem Auge schaut Öttl aber immer über die nahe Grenze. „Meine Freundin Sarah ist aus Salzburg und mein Motorrad eine KTM. Mein Hauptsponsor Südmetall ist zwar aus Bayern, hat aber österreichische Eigentümer. Zudem habe ich eine österreichische Telefonnummer“, grinste Öttl. „Und wenn ich mit dem Rennrad unterwegs bin, fahre ich immer auf die österreichische Seite, da kenne ich mich besser aus.“ Den Grand Prix im steirischen Spielberg bezeichnet er deshalb auch gerne als sein zweites Heimrennen. Fehlt eigentlich nur noch die Staatsbürgerschaft. Vater Peter Öttl, der dem Gespräch in der gemütlichen Küche vorübergehend beiwohnte, hätte nicht wirklich was dagegen:

„Österreich wäre perfekt“

„Das wäre perfekt. Bei uns müsste er um den WM-Titel fahren, damit es zur Kenntnis genommen wird. In Österreich wäre a bisserl weniger schon gut und wenn er um den Titel fahren würde, wäre er schon fast ein Volksheld, wie man beim Matthias Walkner sieht. Bei euch kann man auch außerhalb des Fußballs Popularität erreichen“, sinnierte der fünffache Grand-Prix-Sieger. Logisch, dass der Junior durch ihn zum Sport kam, heute fungiert Peter Öttl als Teamchef von Südmetall Schedl GP Racing und Manager. „Am Anfang habe ich natürlich mehr Tipps gegeben, heute braucht er nicht mehr viele “, plauderte Peter aus der Fahrschule. Begonnen hat Philipp 2005 mit Supermoto, da wurde er 2008 sogar österreichischer (!) Junioren-Meister. Über den ADAC Junior Cup, IDM, Red Bull Rookies Cup und CEV-Meisterschaft in Spanien gelang der Aufstieg in die Weltmeisterschaft, 2012 fuhr Philipp Öttl beim Saisonfinale in Valencia erstmals mit einer Wild Card, seit 2013 ist er fixer Bestandteil der Moto3.

Der Aufstieg in die WM ist „brutal schnell gegangen“

„Es ist brutal schnell gegangen, vier Jahre auf der Rennstrecke und dann bin ich schon in der WM gefahren“, erinnert sich Öttl. Der Blick ist aber natürlich nach vorne gerichtet. Auf die Saison 2018, die in Katar mit einem unverschuldeten Sturz so unglücklich begonnen hat, und darüber hinaus: „Ich will in der Endabrechnung vorne dabei sein. Die Saison muss so gut laufen, dass wir nächstes Jahr Moto2 fahren können. Das und der erste Sieg sind die Ziele.“

Traum von der MotoGP

Er hat bisher zwei Podestplätze zu Buche stehen hat. Einer davon gelang (logisch!) im Vorjahr in Spielberg. Ein großer Traum sei natürlich die MotoGP: „Das ist mein Fernziel, aber ich schaue von Jahr zu Jahr.“

„Verletzungsfrei bleiben“

Wichtig wäre es, heuer wieder verletzungsfrei zu bleiben, denn 2016 brach er sich das Handgelenk, im Vorjahr das Schlüsselbein. „Das wirft einen g’scheit zurück. Es dauert immer ein paar Rennen, bis man zurück im Modus ist, in dem man vorher war“, so der KTM-Pilot. Ob man vom Sport auch leben kann, wenn man nicht Marquez oder Rossi heißt: „Ja, ich bin durchschnittlich aufgestellt. Du verdienst keine Millionen in der Moto3, aber es geht.“

Zitate von Philipp Öttl

… sein Vorbild:

„Habe ich eigentlich nicht mehr. Früher war es natürlich Valentino Rossi, der hat schon eine besondere Aura.“

… das Fahren im Pulk:

„Angriff ist die beste Verteidigung, ich orientiere mich und schaue nur nach vorne, versuche, zu überholen, denn dann ist es für den hinter dir schwer, dich zu überholen. Das ist für mich die beste Strategie.“

… den Namen Öttl:

„Ist keine Belastung, eher eine Hilfe, er ist schon in der zweiten Generation bekannt. In Italien oder so hat das schon einen Stellenwert, die wissen, da kommt ein Grand-Prix-Fahrer.“

… seine Lieblingsstrecken:

„Grundsätzlich Strecken, wo ich schnell bin, wie Katar, Argentinien, Spielberg, Motegi oder Sachsenring.“

… sein privates Straßenmotorrad:

„Keines, ich komme während der Saison eh nicht zum Fahren, aber für den Winter habe ich eine Supermoto- und eine Motocross-Maschine.“

Steckbrief Philipp Öttl

Geb.: 3. Mai 1996 in Bad Reichenhall (D)

Wohnort: Ainring (D)

Größe: 174 cm

Gewicht: 60 kg

Beruf: Motorrad-Fahrer in der Weltmeisterschaft, Klasse Moto3

Hobbys: Supermoto, Motocross, Rennrad, RC-Car

Motorrad: KTM RC205 GP

Erstes Motorrad: Yamah PW50

WM-Erfolge: Gesamt-Zehnter 2017, Zweiter im Grand Prix von in Österreich in Spielberg 2017 und Dritter in Indianapolis (USA) 2015

Motorsportlicher Werdegang: ab 2005: Supermoto Cup — ab 2007: Supermoto Junioren Meisterschaft (Österreichischer Meister 2008) — 2009: ADAC Junior Cup — 2010: IDM — 2011 IDM und Red Bull Moto GP Rookies C’up; 2012: Rookies Cup und CEV Moto3 — seit 2013: WM Moto3.