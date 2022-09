Ein Blick ins Jenseits in St. Florian

Das Cleveland Orchestra mit Franz Welser-Möst vergönnte uns mit Anton Bruckners „Neunter“ bei einem Privatkonzert der Raiffeisenlandesbank OÖ in St. Florian einen „Blick ins Jenseits“. Eigentlich war die Europa-Tournee des Orchesters für 2020 geplant, nun ist es — coronabedingt — Spätsommer 2022 geworden.

Mit wechselnden Programmen folgen noch zwei Konzerte im Wiener Musikverein und am Freitag kommt das Cleveland Orchestra mit seinem Chefdirigenten zum Brucknerfestkonzert nach Linz.

Franz Welser-Möst kostete die Raumakustik der Basilika bei Bruckners Sinfonie Nr. 9 voll aus. Sein stark verjüngtes Orchester folgte ihm, seiner eher ruhigen Zeichengebung und seinen scharfen Blicken, die in Richtung seiner rechtzeitig agierenden Musiker gingen. Als ruhig fordernder Dirigent konnte er die kämpferischen Elemente dieser Sinfonie aufzeigen und in satte Klänge und zarte präzise Übergänge leiten.

Da gab es eine faszinierende Durchhörbarkeit ohne dynamischer Explosion, als erhabene Wirkung in weihevoller Stimmung. Im sehr rasch angespielten „Scherzo“ war das ungestüme Pochen der gezupfte Begleitrhythmus, ein gelenkter Kraftausbruch voll spukhafter Dämonie.

Anton Bruckner arbeitete zehn Jahre lang, bis zu seinem Tod an den letzten Seiten der Sinfonie und widmete seine drei Sätze „dem lieben Gott“. Das „Adagio“ hat Bruckner einmal als das schönste aus seiner Feder bezeichnet. Trotzdem bäumte sich das Intervall der kleinen Non wie ein Element voll Klage auf, die sogleich in elegante Sphärenklänge verwandelt wurden.

Erhabene Wirkung und weihevolle Stimmung war in der Coda zu hören, die bei dieser Sinfonie in erstaunlicher Ruhe ausklingt. Diese beeindruckende lange Ruhe und das besonders lange Verweilen konnte der Dirigent mit dem in Stille verweilenden Cleveland Orchestra halten, bis Jubel in der vollen Basilika ausbrach und viele stehende Ovationen den Dank für das schöne Erlebnis aufzeigten.