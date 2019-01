Ein buntes Kulturjahr 2019 in Oberösterreich

Von Sting auf Burg Clam bis „Marie Antoinette “ im Musiktheater: Das Kulturjahr 2019 in Oberösterreich ist voller Vielfalt und Highlights.

Ausstellungen

Das Kunstmuseum Lentos zeigt u. a. „Lassnig — Rainer. Das Frühwerk“ (1. 2. – 19. 5.), „Extraordinaire! Unbekannte Werke aus psychiatrischen Einrichtungen in der Schweiz um 1900 — ergänzt mit Werken aus Österreich“ (7. 6. – 18. 8.) und „Wolfgang Gurlitt. Zauberprinz“ (4. 10. – Jänner 2020). In der Landesgalerie gibt es als einen der Höhepunkte des Kulturjahres „La Bohème. Toulouse-Lautrec und die Meister vom Montmartre“ (17. 10. 2019 – 19. 1. 2020) und weiters die Ausstellung „Mode Momente. Fotografinnen im Fokus“ (19. 6. – 15. 9.) zu sehen. Das Schlossmuseum feiert ab Juni „10 Jahre Südtrakt Schlossmuseum Linz — 10 Jahre Linz 09“. Im OÖ Kulturquartier taucht man ab 24. 5. in den „Sinnesrausch. Kunst in Bewegung“. Das Stadtmuseum Nordico zeigt „Prost, Mahlzeit! Wirtshauskultur in Linz (15. 3. – 1. 9.).

Schauspiel

In den Linzer Kammerspielen feiern u. a. „Der Zauberer von Oz“ (12. 1.), „Mythos VOEST“ (22. 2.), „Extrem laut und unglaublich nah“ von Jonathan Safran Foer (12. 4.) Premiere. Auf die Studiobühne kommt „rand:ständig“ von Martin Plattner (18. 1.), dem Preisträger des Thomas Bernhard-Stipendiums des Landestheaters im Jahr 2018. Im Schauspielhaus darf auch Bertolt Brecht heuer nicht fehlen: „Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“ (15. 3.). Ebenfalls dort: „Der Wald“ (3. 5.) von Alexander Ostrowski. Das Linzer Theater Phönix zeigt u. a. „Kaltes Herz“ von Volker Schmidt (31. 1.), „Nach uns das All oder Das innere Team kennt keine Pause“ von Sybille Berg (28. 2.), „Viel Lärm um Nichts“ von Gernot Plass nach William Shakespeare (9. 5.) und „Else (ohne Fräulein)“ nach Arthur Schnitzler (25. 6.).

Oper

Im Musiktheater finden wieder jede Menge Opern und Operetten ihre Bühne: „Elektra“ (19. 1.), „Penthesilea“ (2. 3.), „Medée“ (4. 5.), „Polnische Hochzeit“ (16. 3.).

Tanz

Ebenfalls im Musiktheater laden „Marie Antoinette“, ein Tanzstück von Mei Hong Lin (30. 3.), und „Yama“, ein Tanzstück von Ashley Lobo (25. 5.), zum Genießen ein. Im Linzer Posthof findet am 22. 3. der Auftakt den „TanzTage 2019“ statt.

Musical

„Chess“ von Benny Andersson, Björn Ulvaeus und Tim Rice (Premiere 8. 5.) gehört zu den neuen Produktionen des Musiktheaters, wo im Sommer auch „Chicago — The Musical“ von John Kander und Fred Ebb gastiert. Im Gmundner Stadttheater lockt von 11. bis 28. 4. wieder der Musical-Frühling, heuer mit „Doktor Schiwago“. Im Schauspielhaus gastiert „Der Hase mit den Bernsteinaugen“ (6. 4.). Die „Mühlviertler Musicalfestwochen“ präsentieren sich in Bad Leonfelden mit „Breaking Free — A Tribute to Queen“ (18. 7. – 4. 8.).

Konzerte

Von Klassik bis Pop ist alles dabei. Im Brucknerhaus unterhält u. a. Peter Kraus (17. 11.). Rebekka Bakken kommt in den Posthof (7. 4.) und Bilderbuch an die Donaulände (13. 7.). Mark Forster tritt in Ansfelden auf (3. 8.), Max Giesinger im Posthof in Linz (11. 3.), die EAV in die Sportarena (20. 3.) und auf Burg Clam (9./10. 8.). Dort heizen heuer u. a. auch Rod Stewart (26. 6.) und Sting (5. 7.) ein.

Festivals & Co.

Die Salzkammergut Festwochen Gmunden feiern u. a. „Ein Fest für Thomas Bernhard“ anlässlich von dessen 30. Todestag (30. 7. – 8. 8.), das Festival NextComic findet von 14. – 23. 3. im OÖ. Kulturquartier statt, begleitet von der Sonderausstellung Kubin@Nextcomic in der Landesgalerie (14. 3. – 25. 8.). Weitere Termine zum Vormerken. Filmfestival Crossing Europe (25. – 30. 4.), 10. Theaterfestival für junges Publikum „Schäxpir“ in Linz (24. – 30. 6.), Festival der Regionen (28. 6. – 7. 7.) in der Region Perg-Strudengau, Elwood Music Festival mit Parov Stelar (3. 7.) in Ort im Innkreis, Klassik am Dom in Linz u. a. mit Rolando Villazon (13. 7.), Internationales Brucknerfest Linz (4. 9. – 11. 10.), Festival Ars Electronica (5. – 9. 9.) in Linz. Am 7. September schwebt die 40. Klangwolke über Linz.

Kabarett

Die Lachmuskeln werden 2019 wieder strapaziert. Im Linzer Posthof gastieren beispielsweise maschek (15./16. 1.), Thomas Maurer (30. 1.), BlöZinger (1. 2.), Josef Hader (20. 2.) sowie Andreas Vitasek (2. 4.). In die Linzer Sportarena kommt Dieter Nuhr (4. 5.), in der Spinnerei Traun unterhalten etwa Herbert Steinböck (21. 3.), Lukas Resetarits (23. 5., OÖ-Premiere von „Wurscht“) und Viktor Gernot (29. 5.).

ast