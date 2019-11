Ein eiskalter Höllenkessel

Keine Angst vorm schwarzen Mann, als der Werner Schwab vielerorts am Theater gilt, hat die Greiner „Dilettantengesellschaft“. Der Name klingt wie Koketterie, denn ihre Inszenierung von „Die Präsidentinnen“ kann sich mit jenen großer Bühnen messen.

Regie führt Martin Zels, ein mit allen Wassern gewaschener Theatermann. Seine Protagonistinnen verstrickt er in eine Art katholische Litanei. Erna, Grete und die Mariedl beten Bigotterie, Geilheit und Frust herunter.

Abartige Fantasien

Vom Leben gebeutelte Vor- und Zerrbilder der später im Vergleich lammfrommen Vorstadtweiber palavern über Familie, Kirche, Leberkäse und verstopfte Aborte. Abrupt wechseln sie die Perspektive, fallen in dreistimmig sakrale Gesänge. Dazwischen kracht es immer heftiger. Klofrau Mariedl „fürcht’ sich nimmer vor einem echten Stuhl, wenn’s sein soll auch ohne Gummihandschuh.“

In der Probenzeit erhitzte ein Streit über Blasphemie und Erlaubtes am Theater die Greiner Kulturpolitik. Lustvoll schöpft der Regisseur aus dem authentischen Verhalten seiner Zeitgenossen, auch das subtil provokante Bühnenbild von David Hochgatterer bezieht sich darauf. Die Bühnenwände stürzen ein sowie alle menschlichen Grenzen. Bildlich und seelisch schaukeln sich abartige Fantasien auf. Da macht der Fleischhacker Wottila der Erna einen Antrag, der Fredl langt der Grete untern Rock, während die Mariedl in Ekstase am Grunde der verstopften Aborte wühlt, wo sie als Geschenke des Pfarrers eine Gulaschdose, Bier und französisches Parfum findet. Immer höher schlagen die Wellen, Bitterkeit und Bosheit überschlagen sich.

Andrea Lehner als Mariedl mutiert zur apokalyptischen Rachegöttin, die tobend sich sadistische Genugtuung holt. Erna und Grete können eine so grobe Gemeinheit nicht ungestraft lassen. Die Szene eskaliert zum Massaker. Miteinander ersäufen sie Mariedl in einem Kübel wie in einer ihrer Abortschüsseln. Eine monströse Pelzmütze nimmt Monique Bergmann als Erna die Sicht, bravourös meistert sie den schauspielerischen Blindflug. An Geilheit, Bosheit zugleich Banalität und Hinterfotzigkeit ist Melanie Janz nicht zu überbieten. Souffleuse Brigitte Maschl-Leitner thront auf offener Bühne am WC. Neben Texthilfen wirft sie gelegentlich ein „Hosianna“ ein. Nie zuvor in Grein: Das historische Theater erbebt im Schlussapplaus.

Vorstellungen am 22., 23., 24., 29. und 30 November