„Ein Europa-Präsident würde die EU aufwerten und stärken“

Von Christian Haubner

Nicht in den Chor der Kritiker einstimmen möchte Christoph Leitl, Präsident der europäischen Wirtschaftskammer-Organisation Eurochambres, wenn es um die Vergabe der Top-Positionen in der EU geht. „Trotz unerfreulicher Begleiterscheinungen ist das Ergebnis ein positives“, bricht Leitl im VOLKSBLATT-Gespräch eine Lanze für die designierte Kommissionschefin Ursula von der Leyen. „Sie ist eine starke Persönlichkeit mit europäischer Überzeugung.“ Sie stehe für eine „faszinierende Zukunftsperspektive“, die er bei den Spitzenkandidaten der Konservativen und Sozialdemokraten, Manfred Weber und Frans Timmermans, vermisse. Zudem seien diese geschwächt aus der EU-Wahl hervorgegangen.

„China oder Europa“

Er traue von der Leyen zu, die wichtigste Frage der kommenden fünf Jahre zu entscheiden. „Und die lautet: China oder Europa.“

Angesprochen auf die Forderungen der Wirtschaft nennt Leitl „eine entscheidungs- und handlungsfähige“ EU. Dazu bedürfe es ein Abgehen vom Einstimmigkeitsprinzip, das für Lähmung anstatt für Mehrheitsfindung stehe. Wünschenswert seien weiters ein Vertrag für eine europäische Verfassung, Konsequenzen bei Regelverstößen und ein Stärken der Subsidiarität. „Und ich kann mir vorstellen, die Posten der Rats- und Kommissionspräsidenten zusammenzulegen zu einer Europa-Präsidentin oder einem Europa-Präsidenten.“ Dies würde das Gewicht Europas in der Welt erhöhen und es „im Inneren verständlicher machen“. Diese Position könnte mittels Direktwahl bestellt werden. Auch sollte man den „Wanderzirkus“ zwischen Brüssel und Straßburg beenden.

„Verdammt aufpassen auf chinesische Währung“

Positiv beurteilt Leitl auch die Nominierung Christine Lagardes für die EZB-Spitze: „Ein strikter Sparmeister hätte die südlichen EU-Staaten überfordert. Das Gegenteil hätte das europäische Projekt gefährdet.“ Lagarde stehe für einen vernünftigen Mittelweg. Und sie wisse aufgrund ihrer Herkunft als IWF-Chefin um „die Notwendigkeit einer soliden Finanz-, Fiskal- und Steuerpolitik“. Sie sei imstande, den Euro „von einer wichtigen zu einer Weltwährung“ zu machen – eine Stellung, die derzeit noch der US-Dollar allein einnehme. „Und wir müssen verdammt aufpassen auf die chinesische Währung“, die auf dem Weg zu eben einer solchen Weltwährung sei.

Der oberste europäische Wirtschaftsvertreter übt aber auch negative Kritik am Personalpaket: So seien die EU-Kritiker zu wenig eingebunden. Zwar seien 77 Prozent der EU-Abgeordneten „Europa-konstruktiv“. „Aber gerade die Kritiker gehören in die Pflicht und in die Verantwortung genommen.“

Für den scheidenden EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker findet Leitl lobende Worte: „Er allein hat den drohenden Handelskrieg zwischen USA und Europa abgewendet.“ Er habe mit Japan und Lateinamerika die größten Freihandelsabkommen der Geschichte geschaffen. „Und im Kleinen danke ich ihm für die Verdoppelung der Dotierung der Erasmus-Jugendprogramme und für die Einbeziehung der arbeitenden Jugendlichen.“