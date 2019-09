Ein Fest der Sängerstars: Verdis „Luisa Miller“ beim Salzburg-Finale

Von Ingo Rickl

Die Salzburger Festspiele 2019 sind Geschichte. Die 97-Prozent-Auslastung ist bereits bekannt. Bekannt ist auch, dass das Publikum die #MeToo-Vorwürfe gegen Plácido Domingo gelassen hinnahm und seinen Liebling demgemäß noch intensiver feierte. Nach der zweiten Aufführung von Giuseppe Verdis „Luisa Miller“ in konzertanter Form gab es nicht nur für den vom Tenor zum Bariton gereiften Plácido Applausorkane ungeahnten Ausmaßes, sondern auch für seine Kollegen, die mit ihm auf menschlicher und künstlerischer Augenhöhe konzertiert hatten.

Zur Oper ist Besonderes zu erwähnen: Friedrich Schiller lässt in seinem bürgerlichen Trauerspiel „Kabale und Liebe“ aus dem Jahre 1784 den Kampf zwischen Bürgern und Adel in einer deutschen Fürstenstadt spielen. 1849 verlegt Librettist Salvadore Cammarano die verkitschte Liebesgeschichte zwischen Rodolfo (bei Schiller Ferdinand) und Luisa Miller ins heilige Land Tirol und verpasste dem tragischen Geschehen einen kitschigen, religiös dominierten Verlauf, die Schillers Figuren einen Teil ihrer Glaubhaftigkeit entziehen.

Musikalische Ohrwürmer wurden in Serie abgespult

Was bleibt ist eine hinreißend komponierte Oper Verdis, die zu Recht nicht szenisch aufgeführt wurde, sondern musikalische Ohrwürmer in Serie abspulte. Das funktionierte aufgrund der musikalischen Intensität, die bei der zweiten Aufführung am Samstag geboten wurde, nach Plan – der noch dazu von der Festspielleitung dramaturgisch durch das Aufmarschieren aller Sänger vor dem ersten vokalen Ton mit dem Motto unterstrichen wurde: Wir sind alle gleichwertig. Die musikalische Grundlage bildeten das Mozarteumorchester mit Konzertmeister Markus Tomasi an der Spitze sowie der Wiener Staatsopernchor in der präzisen Einstudierung durch Huw Rhys James unter der Leitung des Dirigenten James Conlon, der das dramatische Feuer Verdis klar über die Detailarbeit stellte. Mit diesen Partnern hatten Verdis Sängerstars die Möglichkeit, vokale Kunst vom Feinsten samt ihrer eigenen Persönlichkeit in die Waagschale zu werfen.

Und hier sind sie, die acht Sänger, die kein Bühnenbild und kein „einfallsreicher“ Regisseur an ihrer Arbeit behinderte: Das Hauptpaar war mit Piotr Beczala als Rodolfo/Ferdinand und Titelheldin Nino Machaidze optimal in Form. Sein zwischen lyrischer Kantilene und dramatischem Feuer erklingender Prachttenor passte genau zu ihrem – von perlenden Koloraturen über Trauer bis hin zu hoffnungsloser Sehnsucht nach dem Sterben – wie für Verdi geschaffenen Sopran. Wenn Beczala und Machaidze gemeinsam in den Tod gehen, bleibt kein Auge trocken. Domingo verleiht dem Vater Miller, hier pensionierter Soldat (bei Schiller Stadtmusikant), alle Facetten einer liebevoll tragischen Figur.

Domingos Tenor-Karriere strahlt in die Gegenwart

Dem Bariton Domingo kommt, unserem Hörempfinden nach, die Tenor-Karriere in dieser Partie besonders zugute. Die dunklen Stimmen sind bei Mezzosopranistin Yulia Matochkina als Herzogin Federica (Schillers Lady Milford) sowie den Bässen John Relyea als Wurm und Roberto Tagliavini (Graf Walter) in jeder Phase souverän. Cecilia Molinari als Laura und Chormitglied Oleg Zalytskiy als Bauer zeigten, dass man auch mit undankbaren Partien Akzente setzen kann.

Beim Einzelapplaus für alle Sänger wurde genau die Leistung des Abends in Abstufungen gewürdigt, auch jene Domingos. Mit einer Ausnahme: Während sich seine Kollegen mit netten Blumensträußen begnügen mussten, hätte er zumindest sechs anstatt zwei Hände benötigt, um alle bunten Gaben in Empfang zu nehmen.