Ein Fest für Johann Sebastian Bach

Von Ingo Rickl

Sobald die Salzburger Festspiele und das Lehár Festival Bad Ischl Ende August die Pforten schließen, übersiedeln die Musikfreunde der Region in die Marktgemeinde Mondsee, um seit mehr als 30 Jahren die renommierten „Musiktage Mondsee“ als Kammermusikfest der Sonderklasse zu genießen.

Seit 2010 hat das angesehene Auryn Quartett die künstlerische Leitung inne. Das wagemutige Motto dieses Jahres lautet dabei „Johann Sebastian Bach – Anfang und Ende aller Musik“.

Elf Konzerte mit Thema Bach

Jedes der elf Konzerte hat ein auf Bach bezogenes Motto, also ein inhaltliches Konzept. Sieht man davon ab, dass erstaunlicherweise Wolfgang Amadé Mozart gleichsam als Zentrum der Kompositionsgeschichte mit keinem einzigen Werk vertreten ist, kann man neun Tage in der Marktgemeinde verbringen und Kunst sowie Natur im Überfluss genießen. Am Sonntagvormittag erlebten wir im Veranstaltungssaal des Schlosses Mondsee bei Massenandrang eine Matinee unter dem schlichten Titel „Italien“, die uns in anstrengenden (weil pausenlosen) zwei Stunden Assoziationen zu Bach von Vorläufer Claudio Monteverdi bis zu Spätromantiker Ottorino Respighi genießen ließ.

Wovon Bach selbst profitierte, war Monteverdis Lamento der Arianna für Sopran und Basso continuo. Anna Lucia Richter bereitete den Klagegesang der von Theseus verlassenen Ariadne schmerzvoll und dennoch genussbringend auf; der unvergleichliche Pianist Jeremy Joseph streichelte das Cembalo inhaltlich so, dass die traurige Geschichte samt Schuldgefühlen der Arianna gut zur Geltung kam. Frau Richter mutete sich später dann noch die eigentlich für Mezzosopran geschriebene Erzählung des Briten Percy Bysshe Shelley in der italienischen Übersetzung „Il tramonto“ zu – ein Poemetto lirico, in dem ausführlich eine ausufernde Geschichte unter dem Titel „Der Sonnenuntergang“ erzählt wird.

Alle Achtung vor den Ausführenden: Frau Richter hatte als Partner das Auryn Quartett mit Matthias Lingenfelder und Jens Oppermann (Violine), Stewart Eaton (Viola) sowie Andreas Arndt (Violoncelli). Lukas Richter ergänzte am Kontrabass zum Quintett. Wie gesagt: anstrengend, jedoch hochinteressant. Bach selbst war an diesem Vormittag dreifach vertreten. Erwähnenswert sind weiters Luigi Boccherinis Quintett für Oboe und Streichquartett sowie Antonio Vivaldis Konzert für Fagott und Orchester Nr. 6 in G-Dur.

Für den normalen Konzertbesucher sind die Werke nicht immer leicht mit Bach in Verbindung zu bringen. Wenn jedoch die Musikwissenschaft die ausübenden Musiker davon überzeugt, Bach sei gleichsam immer vorhanden, dann ist alles gerechtfertigt, was genießerisch und intellektuell zugleich überzeugt.