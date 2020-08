Ein ganz spezieller Triathlon

Bewerb in Wels bietet Athleten Besonderes, nicht nur wegen Corona

750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, fünf Kilometer Laufen — so weit, so normal. Aber der „starlim City Triathlon Wels“ ist weit weg von einer gewöhnlichen Triathlon-Veranstaltung — auch bei seiner dritten Auflage am 16. August (Start 9 Uhr).

Das beginnt beim einzigartigen Holzsteg, der quer über die Traun gespannt wird und als Startplattform dient, geht weiter bei der Radstrecke, die als Kriterium auf einer 5-km-Runde gefahren wird und endet beim Pendellauf (500 m an der Traunuferstraße). „Starterliste, Streckenführung und Rennformat lassen einen super spektakulären Bewerb erwarten“, freut sich auch Triathlon-Urgestein und Lokalmatador Gerald Will auf das Event.

Gestartet wird laut Corona-Vorgaben im Einzelstartmodus alle 20 Sekunden, weswegen der Aufbau des Holzstegs nicht nötig wäre. „Das ist unser Herzstück. Wir wollen den Athleten etwas bieten, “ betonte Thomas Alt, Präsident des 1. Welser Schwimmklubs. Im nächsten Jahr will man die Sprint-Staatsmeisterschaften austragen.