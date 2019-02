„Ein Gefühl der Ohnmacht“

Von Christian Pichler

„An diesem Abend, sagte der Kommentator im Fernsehen, wird die Erde in Österreich wieder für flach erklärt, nämlich zum Tanzparkett (…).“ Auszug aus Franzobels jüngstem Roman „Rechtswalzer“, der in ein furioses Finale auf dem Wiener Opernball mündet. Die aberwitzige Zuspitzung des ohnehin grotesk-lustigen „Ball der Bälle“ habe aber nur am Anfang seines Romanprojekts gestanden, sagt Franzobel. Als nächstes habe er nach einem „Gegenpol“ gesucht: Malte Dinger, vom Schicksal gebeutelter Held, nach einer Fahrscheinkontrolle der tiefe Fall von der Butterseite des Lebens in die Fänge des Justizsystems.

Wie entsteht ein Roman? Der 1967 in Vöcklabruck geborene Franzobel gab am Dienstag bei einer Lesung im bummvollen Linzer Stifterhaus Auskunft. Einige Handlungsstränge im famosen „Rechtswalzer“ (Verlag Zsolnay, das VOLKSBLATT rezensierte) beruhten auf Geschichten, die ihm zugetragen wurden. Eine handelt von Vetternwirtschaft in einer nö. Gemeinde, im Buch wurde daraus Untergrutzenbach. Eine zweite klärte ihn über die „Witwentröstermafia“ auf: „Reiche Witwen, die ausgenommen werden, aber auch Liebe bekommen. Ich will mir da gar kein moralisches Urteil anmaßen.“

Erst spät zu politischer Ebene entschlossen

Ein Hauptstrang der im Jahr 2024 angesiedelten Story ist ein politisch scharf nach rechts gedriftetes Europa. Die EU zerschlagen, auf dem Opernball illustre Gäste wie der „Urarier“ Alexander Gauland der in Deutschland regierenden AfD. Die politische Ebene einzubeziehen, habe sich Franzobel erst zu einem „späten Zeitpunkt“ entschlossen. Eine Reise in die Türkei war der Auslöser, vierzig Lehrer und Lehrerinnen wurden damals gerade verhaftet. Über Diktaturen wisse man heute schon viel, sagt Franzobel, „aber den Umbruch einer Gesellschaft, den Weg in eine Diktatur habe ich spannend gefunden“.

2024 regiert in Österreich die neue Partei LIMES (Grenze), das einigende Feindbild ist der Islam. Der Begriff „Satire“ taugt da nur begrenzt, so der Autor: „Das hat mit einem Gefühl der Ohnmacht zu tun. Wenn eine Gesellschaft sich zum Negativen ändert, und man als Einzelner nichts machen kann.“ Moderator Sebastian Fasthuber witterte eine Nähe zum vorletzten Roman Franzobels, dem viel gerühmten „Das Floß der Medusa“(2017). Darin vertieren Überlebende — Stichwort Kannibalismus — nach einem Schiffsunglück. Franzobel sieht beide Bücher „in Grundfragen schon verwandt“: „,Rechtswalzer’ hat noch den Duktus, den Rhythmus drin. Aber am Ende entwickelt sich etwas Eigenes.“