Ein gesunder Start ins Leben

LINZ — Nachdem mit der Entwicklung des oberösterreichischen Netzwerks „Gesunder Kindergarten“ bereits erste wichtige Schritte hin zur Gesundheitsförderung bei Kindern gesetzt worden sind, werden nun auch Krabbelstuben – es handelt sich um insgesamt elf Piloteinrichtungen – in das Projekt eingebunden.

Spielerisch gesund

„Übergewicht, falsche Ernährung und Bewegungsmangel sind gesamtgesellschaftliche Probleme, die bereits im Kleinkindalter angegangen werden müssen. Denn in Krabbelstube und Kindergarten können Kinder spielerisch zu einem gesunden Lebensstil motiviert werden. Unser Vorzeigeprojekt Netzwerk ‘Gesunder Kindergarten’ begleitet Kinderbetreuungseinrichtungen in Oberösterreich seit dem Jahr 2011 erfolgreich auf dem Weg zu mehr Gesundheit. Da ist es nur ein logische Schritt, jetzt auch die Krabbelstuben mit einzubeziehen“, erläutert Gesundheitsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander. Die Entwicklung des Projekts erfolgte im Rahmen des Jahresschwerpunktes 2019 „Gesund aufwachsen in OÖ“ und startet im Herbst.

Kleinkindbetreuung steigt

Der Einbindung der Krabbelstuben wird vor allem aufgrund der wachsenden Nutzung von Einrichtungen, die Kleinkindbetreuung anbieten, große Bedeutung beigemessen. Im Arbeitsjahr 2018/19 nahmen in Oberösterreich 5700 Kinder einen Platz in einer von über 300 Krabbelstuben in Anspruch. Das entspricht einem Zuwachs von 67 Prozent innerhalb von fünf Jahren.

Nach dem Vorbild des bereits bestehenden Netzwerks „Gesunder Kindergarten“ wurde für die am Pilotprojekt teilnehmenden Einrichtungen ein Kriterienkatalog, der von Ernährung über Bewegung bis hin zu Gesundheitskompetenz und Hygiene sechs Punkte umfasst, ausgearbeitet. Den Fokus legt man vor allem auf eine „Gesunde Küche“. Den Köchen, die das Mittagessen für die bis zu drei Jahre alten Krabbelstubenkinder zubereiten, werden Ernährungsexperten der Abteilung Gesundheit des Landes OÖ zur Verfügung gestellt.