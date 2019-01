Ein Gigolo mit Waschbärbauch

Von Melanie Wagenhofer

Was macht ein Gelegenheitsmusiker, der mangels anderer Beschäftigung bei Hochzeiten und Geburtstagsfesten die Leute unterhält, wenn sein Musizierpartner plötzlich und unerwartet aus dem Leben scheidet? Im Falle von „Love Machine“, der neuen, frivolen Komödie von Andreas Schmied, der mit „Harri Pinter, Drecksau“ bereits unterhaltsam aufgefallen ist, wird er — sein Name ist GeorgyHillmaier – durch Zufall Callboy. Es geht wieder um einen Loser, nur dieses Mal kehrt der nicht brutal seine Männlichkeit hervor, sondern versteht es, auf die unterschiedlichen Wünsche seiner Kundinnen einzugehen. Thomas Stipsits gibt den Gigolo mit Waschbärbauch drollig, sympathisch, charmant, einfühlsam und liebenswert unbeholfen, und ist so „der uncallboyhafteste Callboy ever“, wie es im Film treffend heißt.

Die Story punktet mit prominenten Gastauftritten, die Schauspielerinnen, die sich der käuflichen Liebe mit Georgy hingeben, tragen bekannte Namen: Liliane Klebow ist eine gar nicht prüde Ärztin, Barbara Schöneberger eine mannstolle Ehefrau, Stipsits’ Ehefrau Katharina Straßer eine Schwangere, die die Geburt mit Sex vorantreiben will und – sehr genial – Adele Neuhauser eine lesbische Künstlerin, die ihre „Dualseele“ mit Georgy beglücken möchte.

Der ist zuvor von einer Agentur für Callboys gebrieft und von seiner Schwester und „Zuhälterin“ Gitti (Julia Edtmaier) im Schönheitssalon ordentlich aufgepimpt worden, denn mit „geschneuzt und gekampelt“ ist es heute im Liebesgeschäft wohl nicht mehr getan. Da wird auch der Schönheitswahn unserer Tage ordentlich aufs Korn genommen. Derbe Sprüche und Schmäh im breitesten Wiener Dialekt kommen ebenfalls nicht zu kurz.

Wenn dann allerdings eine sympathische Fahrschullehrerin (Claudia Kottal) auftaucht, in die sich der führerscheinlose „Mann für gewisse Stunden“ Hals über Kopf verliebt, fangen die Schwierigkeiten an, denn wahre Liebe kann ganz schön geschäftsschädigend sein …

Thomas Stipsits ist zwar die liebenswerte Hauptfigur in der flott inszenierten, aber doch recht seichten Komödie mit den anstößigen Witzen, die einprägsamen Frauencharaktere stehlen ihm aber immer wieder die Show.