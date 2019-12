Ein Goldköpfchen und viel Hexenzauber

Erwachsen in den Ansprüchen: Kinderoper „Persinette“ von Albin Fries an Staatsoper uraufgeführt

Von Renate Wagner

Es war ein großer Erfolg am letzten Advent-Samstag-Vormittag, als an der Wiener Staatsoper die Uraufführung der Kinderoper „Persinette“ in Szene ging. Der oberösterreichische Komponist Albin Fries hat eine wahrhaft „zaubrische“ Partitur gesponnen, nicht nur in klassischem Stil, sondern auch auf klassischem Niveau. Der Orchesterpart ist reich an Kostbarkeiten, an Kontrasten, an Spannung und Klangschönheit, und die Sänger werden nicht weniger gefordert als bei etwa Strauss oder anderen großen deutschen Romantikern. Also zwar Kinderoper — aber doch sehr erwachsen in den Ansprüchen.

Großartige Sängerinnen, Bühnenzauber von heute

Das Libretto von Birgit Mathon erzählt das Märchen von Rapunzel mit den goldenen Haaren mit durchaus eigenen Akzenten: Eine Hexe, die schließlich doch einem Happyend zustimmt, mag zwar anfangs nur dämonisch erscheinen, kann aber so böse nicht sein. Dass man ihr einen „Raben“ als komische Figur beigegeben hat, der sich am Ende „entzaubert“ als ihr einstiger Verehrer entpuppt, lässt die Geschichte nicht ganz so dramatisch erscheinen. Denn dass man einem armen Elternpaar sein Kind wegnimmt, es in einen Turm einsperrt und alles tut, um die Liebe von Persinette (wie sie hier heißt) zu dem Prinzen zu verhindern, das ist ganz schön aufregend …

Aber wenn da ein so entzückendes Goldköpfchen auf der Bühne steht wie Bryony Dwyer, glockenhell in der Titelrolle, und wenn die Hexe so viel dämonische Persönlichkeit (und prächtige Mezzotöne) versprüht wie Monika Bohinec, dann kann nichts schiefgehen. Zumal die Staatsoper noch eine Inszenierung beistellt, die optisch „alle Stückerln“ spielt.

Tatsächlich hat man erst mit „Orlando“, jetzt mit „Persinette“ (zwei Uraufführungen in einem Monat) in die digitale Trickkiste gegriffen wie nie. Da ist, wenn es von Videokünsten betrieben wird, faktisch jede Verwandlung möglich, da blühen Blumen, wehen Schneeflocken, da rutscht die Hexe direkt auf Rapunzels Haaren herum: Das ist der Bühnenzauber von heute für Kinder von heute. Die noch eine Menge guter Musik und erstklassigen Gesangs dazu bekamen.