Ein Großer hat die Lebensbühne verlassen

Von Paul Stepanek

Im Zuge der Feiern zu seinem „Achtziger“ wurde Balduin Sulzer nach „Wünschen“ gefragt. Er antwortete, dass er bis zu seinem Ende mit ungebrochener Einsatzfreude weiterarbeiten wolle und krönte diese seine Absicht mit einem seiner typischen, geerdeten Zitate: „Bevor nicht das Opus 500 fertig ist, gibt es keine Chance, dass ich mich verzupf …“

Die „hehre Kunst“ gegen den Strich bürsten

Nun liegt das Notenpapier dennoch verwaist in Sulzers legendärem Arbeitszimmer im Stift Wilhering; 500 Werke sind es nicht geworden, aber gut über 400, darunter neun Sinfonien. Ein Beethovensches oder Brucknersches Schicksal? Keineswegs. Denn der Komponist Balduin Sulzer ist in der Komplexität seiner von kreativen Ideen, reichen Kenntnissen und Fähigkeiten, aber auch Abneigungen gegen Zwänge und Konventionen überquellenden Persönlichkeit ein singuläres Phänomen. Es wird wohl durch Dissertationen und Diplomarbeiten, die über den Zisterzienserpater schon geschrieben wurden, und schon gar nicht durch einen kurzen Nachruf ausgelotet werden können.

Eine karge, aber liebevolle Kindheit im Großraminger „Lumplgraben“ hat ihn ebenso geprägt wie die an schöpferischen Impulsen reiche Zeit als Stiftsgymnasiast und Student in Linz, Wien und Rom. Gar nicht zu reden von der Vielfalt an Leistungen und Erfahrungen als Pädagoge, Musiker, Chorleiter, Manager, Dirigent, Stifts- und Domkapellmeister, Rezensent und vor allem Komponist, die ihm internationale Anerkennung und Verbindungen, ebenso viele hohe Preise und Auszeichnungen eingetragen haben. Er hat sie alle humorvoll, sicher mit Freude, aber auch mit der ihm eigenen Distanz zu den „Umständen“ und zu sich selbst „ertragen“. Eine seiner heimlichen Maximen könnte der Spruch „Kunst wird gerade das nicht tun, was man von ihr erwartet“ gewesen sein.

Gelebt hat er diesen Sager jedenfalls. Auch ein flüchtiger Blick auf seine Discografie zeigt sein stetes Streben, die „hehre Kunst“ gegen den Strich zu bürsten. Da ist die Rede von einer „kleinen K(r)atzmusik“, einem Lied „Da Derfrerte“, einer „Musica semiseria“ und einem „Galgenlied Bim Bam Bum“, und diese Beispiele sind nicht einmal die Spitze des Eisbergs. Nichts freilich könnte die Persönlichkeit Balduin Sulzers besser erhellen, als ein Blick auf sein kompositorisches Credo: „Zunächst geht’s ans Improvisieren, am Klavier: fantasieren, spintisieren, den Spieltrieb anfachen und ihn ins sportlich Bravouröse lenken, ins Tänzerische, ins Poetisierende, Meditierende, auch das Philosophische will bewandert werden, ernsthafte Dramatik und Satyrspiel sollten als quirlige Einheit allgegenwärtig sein … .“ Und einzig mit musikalischen Parametern will er die Sinne der Zuhörer erreichen: „Über Klangfarben, Rhythmik, Harmonik und Melos.“