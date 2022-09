Ein Hansdampf in allen Gassen

„Vom Landwirt zum Medienmacher und retour“ – so lautete zunächst ein Arbeitstitel der Autobiografie von Bernhard Haudum. „Aber das wäre zu sperrig gewesen“, schmunzelte der 60-Jährige unlängst bei der Buch-Präsentation in Vorderweißenbach. Letztlich entschied sich Haudum für „Auf schrägen Wegen“. In Anlehnung an seine berufliche Laufbahn, die immer wieder unerwartete Wendungen beinhaltete.

„Schreib das nieder“, riet ihm Freund Christoph Leitl, nachdem ihm Haudum die eine oder andere Anekdote aus seinem Leben als Bauernbub, Landwirt, Journalist, PR-Mann und Lokalpolitiker (bis hin zum Vizebürgermeister) erzählt hatte.

Nach drei Probekapiteln, die Gernot Ecker (Fernseh-Koordinator im ORF OÖ) für gut befand, setzte sich Haudum dann im Lockdown 2021 hin, und schrieb in wenigen Wochen das nunmehr im Sternsteinverlag erschienene Werk. „Schnell schreiben habe ich beim Volksblatt gelernt“, blickt Haudum mit einem Augenzwinkern zurück: „Ohne diese Lehrwerkstätte hätte ich den Weg, den ich im Buch aufarbeite, nie und nimmer so gehen können.“

Als Ayrton Senna in den Hospitality-Bereich

Beim VOLKSBLATT war er in den 1980ern zunächst in der Lokal-Redaktion, später als Motorsportexperte tätig. In der Folge führte ihn der Weg zu diversen, auch selbstgegründeten Medien (u.a. Bezirksmagazin; Das Guute Mühlviertel Magazin) und auch stark in den Motorsport.

Als Autor für das mitgegründete Motor & Sport oder für die Autorevue, für Auto, Motor, Sport sowie als Medien- und PR-Betreuer der Rennlegenden Walter Lechner und Alois Höller oder den heutigen Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff. „Beim Grand Prix in Ungarn bin ich einmal als Ayrton Senna in den Hospitality-Bereich gekommen, weil mir der Vater von Gerhard Berger, Johann, dessen Zugangsberechtigung organisiert hat“, erzählt Haudum.

Eine Anekdote, die es übrigens NICHT ins Buch schaffte. Vielleicht ja dann in eine mögliche Fortsetzung zum 65er oder 70er, an Geschichten sollte es nicht mangeln: „Es ist interessant, wie die Dinge abgespeichert sind. Ereignisse von vor 30 Jahren kamen mir vor, also ob sie gestern passiert wären.“

Jetzt sind aber erst einmal die äußerst lesenswerten „Schrägen Wege“ (180 Seiten, 27 Euro) in den Raiffeisenbanken in Bad Leonfelden und Vorderweißenbach sowie im Tourismusbüro Bad Leonfelden erhältlich. Oder einfach per E-Mail unter sekretariat@guutemagazin.at bestellen.

Von Roland Korntner