Das Musiktheater feierte am Samstag mit zahlreichen Besuchern 5. Geburtstag

Von Melanie Wagenhofer

Höhepunkte wie die nahezu ausverkaufte „Zauberflöte“, geniale Tanzabende wie „Der Nussknacker“, international anerkannte Aufführungen wie die Kepler-Oper „Die Harmonie der Welt“ und Kassenschlager wie das Musical „Les Misérables“. „Das Musiktheater war eine goldrichtige Entscheidung“, erklärte Landeshauptmann Thomas Stelzer am Samstag anlässlich der Geburtstagsfeierlichkeiten zum fünfjährigen Bestehen, zu dem sich auch LH a. D. Josef Pühringer, RLB-Vorstandsdirek- torin Michaela Keplinger- Mitterlehner und Kultur-Stadträtin Doris Lang-Mayrhofer als Gratulanten einstellten. „Das Musiktheater ist ein Haus der Möglichkeiten im Land der Möglichkeiten und es ist das lebendige Symbol dafür, dass Oberösterreich international Anerkennung genießt“, so Stelzer, der gleichzeitig seinem Vorgänger Respekt und Anerkennung dafür zollte, was dieser für das neue Haus geleistet habe.

Hermann Schneider, Intendant des Landestheaters, berichtete von Kooperationen mit französischen und deutschen Opernhäusern, auch mit englischen und skandinavischen sei man im Gespräch. Mit Stolz wurde auf eine Auslastung von 95,2 Prozent im Bereich der Musicalsparte verwiesen, die Gesamtauslastung beträgt im Schnitt 85 Prozent. Stelzer betonte weiter, eine Eigendeckung von 25 Prozent, wie sie das Musiktheater aufweise, sei eine „reife Leistung“.

Maßhalten will man bei den Eintrittspreisen

Er erklärte erneut die Absicht, bei den Eintrittspreisen maßhalten zu wollen: „Wir wollen ein breites Publikum.“ Man könne sich unter den vielen Abos sein eigenes „zurechtbauen“, Termine wechseln, die man nicht mag, warb der kaufmännische Direktor Uwe Schmitz-Gielsdorf.

Gefeiert wurde mit einem bunten Panoptikum der vielfältigen Aktivitäten des Musiktheaters. Mehr als 2200 Gäste folgten der Einladung. Hausherr Schneider wollte keine Empfehlung abgeben: „Ich liebe alle meine Kinder“, meinte er. „Gehen Sie dorthin, wozu Sie Lust haben.“ Die Besucher bekamen den ganzen Samstag über Gelegenheit, hinter die Kulissen zu blicken: von der Ballettprobe über Ausschnitte aus Musicals (eben erschien die CD „Betty Blue Eyes“) bis zur durchgehenden Orchesterprobe für „Eugen Onegin“: Diese Oper feiert am Samstag Premiere im Musiktheater. Zahlreiche Besucher, die sich geduldig angestellt hatten, durften sich zudem über Fünf-Euro-Karten für diverse Musiktheater-Vorstellungen im April freuen. Und der Landeshauptmann? Der sieht in der Arbeit des Teams des Hauses „viel Anlass, sich auf die nächsten Jahre zu freuen“.