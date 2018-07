Ein heimatloser Bauernschwank

Er behauptet gesetzesfürchtig zu sein, und, dass er soeben seinem Vater mit einer Schaufel den Schädel gespalten hätte bis zur Gurgel, im Volksmund später gar bis zum Gürtel. Die Komödie „Der Held aus dem Westen“ spielt irgendwo an der irischen Küste um 1900. In Enns auf einem großen gestrandeten Schiff (Bühne: Isabella Reder). Dramaturgin Iris Harter übersetzte das Stück des Dubliners John Millington Synge (geb. 1871) für die heurige Sommerproduktion im Florianer Freihaus in Enns in heimischen Dialekt. Premiere war am Freitag, wetterbedingt im Gewölbesaal.

Die Wirtstochter und Kellnerin Pegeen fürchtet das Alleinsein, ihr Verlobter die katholische Kirche und den Pfarrer. In die Kneipe taumelt eines Abends der völlig erschöpfte junge Christy, der nur deshalb nicht am Galgen hängt, weil er den erschlagenen Vater sofort im Loch verscharrt hat, wo er zuvor Erdäpfel gegraben hat. Die Dorfbewohner fasziniert seine Geschichte. Endlich einer, der sich was traut, einer der was erlebt hat. Pegeen (Sophie Berger) verliebt sich auf der Stelle in den Helden und seinen Heldenmut. Alle Frauen des Dorfes buhlen um seine Gunst, am meisten die Witwe Quin, die selber gerade ihren Mann ums Eck gebracht hat. Die ungewohnte Bewunderung stachelt die Eitelkeit des schüchternen Jünglings (Adrian Stowasser) an, er gewinnt Selbstvertrauen und tatsächlich Wettbewerbe. Da taucht sein Vater, „der Alte mit dem Riss in der Birn“, ganz lebendig auf. Der Held ist entzaubert, das Dorf wendet sich von ihm ab. Ein zweites Mal muss er seinen Vater erschlagen und gerade als er über ein drittes Mal richten will, macht eine unerwartete Wendung den Vater zum Retter des Sohnes und brettlbreit steht die Moral von der Geschichte im Raum: Lob und Anerkennung — im Speziellen vom Vater — ist wichtig, und man soll nicht alles glauben, was so geredet wird. Vom trockenen Humor und poetischen Witz, der dem irischen Original eigen sein soll, findet sich in der Mundart-Version keine Spur.

Trunkenbolde, Weicheier und frustrierte Weiber

Daniel Große Boymann und Christian Himmelbauer liefern Glanzszenen als vollbesoffene Bauern im Wirtshaus, Simone Neumayr keift und zetert sich durch alle Lebenslagen. Intendant und Regisseur Christian Himmelbauer trägt dick auf bei der Inszenierung der Typen — Trunkenbolde, Weicheier und frustrierte Weiber. Vielleicht noch inspiriert von den großen Erfolgen der Jahre zuvor laviert er zwischen Nestroy und wüstem Bauernschwank. Irisch und zugleich die besten Elemente der Inszenierung sind die vielen Lieder und Tänze, hervorragend die Kampfszenen und überzeugend die großartigen Schauspieler. Das Publikum genoss deftige Sprüche, wilde Schlägereien und die irische Musik.

Eva Hammer