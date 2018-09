Ein heutiger Blick auf alte Werke

Nach der Jubiläumssaison — 2017 feierte musica sacra 30-jähriges Bestehen — „besinnen wir uns heuer wieder auf unsere Wurzeln“, sagt die Generalsekretärin der Kirchenkonzertreihe, Isabel Biederleitner, bei der Programmpräsentation für die am 21. Oktober startende neue Saison in der Minoritenkirche. „Musica sacra wirft aber einen heutigen Blick auf die Hunderte Jahre alte Musik“, so Biederleitner. „Und wir führen die Musik in jenem Rahmen auf, für den sie komponiert wurde — in den Kirchen.“ Präzise sind dies heuer sechs Kirchen in Linz, die 15 mit Bedacht ausgewählte Konzerte beherbergen werden.

Besondere Wirkung in sakralen Räumen

bezahlte Anzeige

„In den sakralen Räumen entfaltet die Musik eine ganz besondere Wirkung“, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer: „Musica sacra ist ein Kleinod der Kulturszene unseres Landes und wird sehr geschätzt.“

Ein Höhepunkt der Kirchenmusikreihe ist das Konzert am 24. Oktober im neu gestalteten Mariendom zum 50-Jahr-Jubiläum der Rudigierorgel. Spielen wird das Instrument der langjährige Domorganist Wolfgang Kreuzhuber und auf dem Programm steht ein Schwerpunkt der Saison: Johann Sebastian Bach. Seine Werke kommen u. a. auch am 11. November mit dem Ensemble Castor Linz in der Minoritenkirche, am 2. Dezember mit der Evangelischen Kantorei Linz in der Martin-Luther-Kirche und — in voller familiärer Besetzung — am 7. April mit dem Chor des Konservatoriums für Kirchenmusik in der Minoritenkirche zur Aufführung. Neben der Kantate „Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir“ von Johann Sebastian Bach stehen auch noch Werke von Johann Christoph, Johann Ludwig und Carl Philipp Emanuel Bach auf dem Programm.

Den Start der Saison am 21. Oktober absolviert die Schauspielerin Konstanze Breitebner mit der Camerata Schulz Wien in der Minoritenkirche. Neben Musik von Mozart, Pärt und Bruckner gibt es Texte von Bachmann, Turrini, Bernhard uvm. zu hören. Franz Schubert ist der 4. November ebenfalls in der Minoritenkirche gewidmet. Zu hören ist Matthias Helm (Bariton) und das Ensemble Klangschmiede unter Tobias Wögerer.

Barockmusik zur Adventzeit erwartet die Besucher am 9. Dezember in der Ursulinenkirche mit dem Ensemble Fioretto und der Sopranistin Martina Daxböck. Eine musikalische Weihnachtsreise durch Europa wird am dritten Adventsonntag in der Minoritenkirche unternommen. Der Linzer Jeunesse Chor unter Wolfgang Mayrhofer wird dabei von der jungen Harfenistin Anna-Lena Killinger unterstützt. Noch weihnachtlicher zeigt sich musica sacra am 23. Dezember mit einer Hommage an Franz Xaver Grubers Lied „Stille Nacht“, das vor 200 Jahren entstand. Solisten des OÖ. Opernstudios singen Bearbeitungen des berühmtesten Weihnachtsliedes aus verschiedenen Ländern in der Ursulinenkirche.

Der Hard-Chor Linz singt am 31. März 2019 die Missa Papae Marcelli im Alten Dom, das Ensemble lézard aux plumes ist am 10. April mit u. a. Dowland und Britten in der Ursulinenkirche. Geistliche A-capella-Musik mit dem Vokalsextett Voices gibt es am 14. April in der Ursulinenkirche und am 12. Mai mit dem KammerChor KlangsCala in der Minoritenkirche. Bach wird am Ende der Saison noch einmal am 3. Mai in der Martinskirche und am 25. Mai in der Minoritenkirchen in den Vordergrund gestellt.

mmo

Programm und Karten unter www.musicasacra.at