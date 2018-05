„Ein Highlight für den Verein“

Auswärts 0:1 und 0:2, zuhause 1:2 — gegen den SK Rapid Wien gab es für Aufsteiger LASK in dieser Saison nichts zu erben. Eine Tatsache, die SCR-Trainer Goran Djuricin im Kampf um Platz drei vor dem Duell am Samstag in Pasching (16) positiv stimmt: „Die Statistik ist nicht so schlecht. Wir haben das im Hinterkopf. Aber darauf dürfen wir uns nicht ausrasten.“

„Letzte Chance“

Und er tut gut daran, denn die Linzer wollen den achten Sieg in Serie schaffen. Aber weder dies, noch die Chance Platz drei abzusichern oder die Möglichkeit, mit den Punkten 58 – 60 den Altacher Punkterekord als Aufsteiger (59) zu verbessern hebt LASK-Coach Oliver Glasner hervor. „Wir haben uns vor ein paar Wochen zum Ziel gesetzt, gegen jede Mannschaft zumindest einmal zu gewinnen. Das ist jetzt die letzte Möglichkeit“, lautete die Ansage des 43-Jährigen. An entsprechender Motivation sollte es nicht mangeln. „Die Europa League ist fix, das Stadion ist ausverkauft, der Rekordmeister kommt, das ist für den ganzen Verein ein absolutes Highlight.“

Kampf um Platz drei

Der Druck liegt bei zwei Punkten Rückstand auf den LASK bei den viertplatzierten Wienern. Djuricin bezeichnete Platz drei als „wichtiges Ziel“, steigt dieser immerhin eine Runde später in der Europa-League-Qualifikation einsteigen.

Austria braucht Sieg

Im Kampf um Platz fünf, der ebenfalls noch zur Europacup-Teilnahme berechtigt, kämpft die Austria am Samstag (18.30) gegen die Admira um die letzte Chance. Nur mit einem Sieg haben die „Veilchen“ noch eine kleine Chance, die Südstädter zu überholen. „Wir haken die Saison nicht ab“, übte sich Trainer Thomas Letsch in Zweckoptimismus.

cg/t.h.