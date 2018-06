Ein Höllenritt wie auf der Streif

Mountainbike: Der Kurs in Windhaag gilt als anspruchsvollster in ganz Österreich

Von Christoph Gaigg

„Je schwieriger, desto lieber ist es mir“ — Vorjahressieger Gregor Raggl ist einer jener rund 30 Mountainbike-Spezialisten, die auch heuer wieder die Herausforderung Raiffeisen Österreich Grand Prix in Windhaag (16./17. Juni) in Angriff nehmen. Mit mehr rechnet der Veranstalter nicht — zum einen, weil „die Strecke ohnehin nicht sehr viel mehr verträgt“, wie Pressechef Harald Wegerer betonte. Und zum anderen, weil der Respekt vor der gefürchteten, weil wohl anspruchsvollsten Strecke in Österreich, groß ist. Fast so, wie bei den Skirennläufern auf der Streif.

Dafür sorgen vor allem zwei Streckenabschnitte: der umgebaute Ruinen-Downhill, nun ohne 90-Grad-Kurve danach (Wegerer: „Das wird eine Hochgeschwindigkeitspassage“) und das berühmt-berüchtigte Höllenloch, bei dem sich die Fahrer in hoher Geschwindigkeit durch einen schmalen Felsspalt zwängen müssen. „Wenn man da auf der Seite streift, stellt es den Lenker quer und es spuckt dich hinten raus“, schilderte Nachwuchsfahrer David Berger. „Man muss sich da richtig reinschmeißen“, weiß Wegerer.

Die beiden Eliterennen steigen am Samstag, tags darauf sind die Youngster dran. Von U13 bis Elite zählen die Bewerbe zur oö. Landesmeisterschaft.