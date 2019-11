Ein holpriger Start

Ein schwungvoller und geglückter Start sieht wahrlich anders aus. Zwar hat die künftige Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen durchaus mit der Formulierung einiger sehr guter Vorhaben aufhorchen lassen.

Dass sie etwa der EU zu mehr Durchsetzungskraft, ja sogar zu mehr Härte verhelfen möchte, um im internationalen Kräftespiel bestehen zu können, ist ein vielversprechender Ansatz.

Bevor es aber so weit ist, muss die EU erst einmal nach innen Stärke zeigen. Und davon ist weit und breit nichts zu sehen. Das musste auch von der Leyen bereits erfahren, die in einigen Fragen nach anfänglich demonstrierter Härte zurückgerudert ist. Das war etwa so, als sie von der von ihr favorisierten Bezeichnung des EU-Migrationsressorts abweichen musste. Aus „Schutz unserer europäischen Lebensart“ wurde letztlich doch „Förderung unserer europäischen Lebensweise“. Man mag entgegenhalten, dass es Wichtigeres gibt. Das stimmt, symbolträchtig ist der Schwenk dennoch.

„Die EU muss machtbewusster werden. Ursula von der Leyen allerdings auch.“

Dazu passt, dass der bereits einmal verschobene Starttermin der Kommission immer noch unsicher ist, und dass Großbritannien auf die Nominierung eines Kommissars pfeift – allen Ultimaten von der Leyens zum Trotz. Diese hat Recht: Die EU muss machtbewusster werden. Sie allerdings auch.