„Ich muss aus diesem Film ein Musical machen. Kannst du mir helfen, die Rechte zu bekommen?“ Das sagte der New Yorker Komponist Bobby Cronin zu seinem Agenten, nachdem er den Knet-Animationsfilm „Mary und Max“ (2009) des australischen Regisseurs Adam Elliot zum ersten Mal gesehen hatte. Gesagt, getan. Viele Jahre später, nämlich 2018, fand schließlich die umjubelte Uraufführung des Musicals im kanadischen Calgary statt. Im selben Jahr erhielt es zugleich den Medienpreis beim MUT-Wettbewerb für neue Musicals am Gärtnerplatztheater München. Und am kommenden Freitag feiert „Mary und Max und irgendwo ein Licht“ in einer deutschen Übersetzung von Jana Mischke seine europäische und zugleich deutschsprachige Erstaufführung, und zwar in der BlackBox des Linzer Musiktheaters – das somit erst das zweite Theater überhaupt ist, welches das Musical aufführt. Die skurrile und bittersüße Story sei kurz umrissen: Das kleine, vernachlässigte australische Mädchen Mary kommt per Zufall in Kontakt mit einem 44-jährigen Asperger-Autisten aus New York, Max, und eine jahrelange Brieffreundschaft nimmt ihren Lauf. Bis sich schließlich die beiden in New York treffen. Das Musical richtet sich, so wie der Film, explizit an das „große“ Publikum, wie Regisseur Andy Hallwaxx grinsend erklärt: „Es ist ein Kinderstück nur für Erwachsene. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber viele überleben das Stück nicht.“ Hallwaxx beschreibt das Werk, das von der Autorin Crystal Skillman zigmal überarbeitet wurde, so: „Ein Musical mit viel Seele und Herz und zum Weinen … aber es steckt auch dermaßen viel Witz drin!“ Zehn Musicaldarsteller bringen in teils rasanten Kostümwechseln die irgendwo zwischen überzeichneter Comicwelt und hartem Realismus angesiedelte Geschichte auf die detailreich ausgestattete Bühne. Diese ist in zwei Teilen gegliedert; einer repräsentiert das australische Heim von Mary, Max’ Bleibe in New York nimmt den Rest des Platzes ein.

Cronin zeigt sich von der Linzer Produktion begeistert: „Klar, sauber, überraschend. Oh mein Gott, das funktioniert wirklich!“ hu