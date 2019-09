Ein kleines Vöglein wird flügge

Von Renate Wagner

Das kleinformatige Bild „Der Distelfink“ gibt es wirklich, es stammt vom holländischen Maler Carel Fabritius, einem Zeitgenossen Rembrandts, und es hängt im Mauritshuis in Den Haag. Das traumatische Schicksal, das die amerikanische Autorin Donna Tartt ihm in ihrem Roman „The Goldfinch“ auferlegte, hat es nie gegeben. Das Buch ist allerdings unwiderstehlich, bekam 2014 den Pulitzer-Preis und gibt nun die Vorlage für einen wunderschönen Film ab. Entsprechend dem Umfang des Buches (über tausend Seiten) dauert das Leinwand-Erlebnis zweieinhalb Stunden — keine Minute zu lang.

Nicole Kidman als wunderbare Mutter

Das Schicksal von Theo Decker ist auch zu ergreifend. Er begegnet uns in zwei Lebensstufen, als jener 13-Jährige, der bei einer Explosion im New Yorker Metropolitan Museum seine Mutter verliert — und aus den Trümmern um ihn herum den „Distelfink“ einsteckt und behält, worauf man meint, das Bild sei bei der Katastrophe zerstört worden. Und dann vierzehn Jahre später, wo er als junger Mann Gelegenheit bekommt, all die Fäden, die sich in das Leben des 13-Jährigen geknüpft haben, wieder aufzunehmen — und da wird es dann ganz schön dramatisch. Manchmal auch ein bisschen undurchsichtig, aber das nimmt man hin, Romane muss man für die Leinwand zusammen kürzen.

Man mag das Geschehen für allzu „romanhaft“ halten, und das ist es wohl auch: aufgenommen von einer noblen Familie (mit Nicole Kidman als wunderbare Mutter), dann seinem kriminellen Vater zurückgegeben, die Bekanntschaft mit dem gleichaltrigen ukrainischen Boris, der Theo zeigt, wie man vergnügt auf die schiefe Bahn kommt, und die Freundschaft mit dem Altwarenhändler Hobie, der aus dem erwachsenen Theo dann einen Antiquitätenhändler macht, der aus Geldnot schon einmal ein sehr gut nachgemachtes Stück als echt verkauft … Auch hat Theo, den wir als so klug und besonnen kennenlernen, seelisch eine Menge aufzuarbeiten, kämpft sich durch verschiedene Milieus und hat von seiner Mitwelt — Männern wie Frauen — einiges zu erleiden.

So schön erzählt, als wäre es eine wahre Geschichte

Und immer wieder taucht der „Distelfink“ auf und macht Theo und dem ebenso witzigen wie abgründigen Boris später einmal das Leben schwer. Und das alles wird in der Regie von John Crowley so schön erzählt, als wäre es eine wahre historische Geschichte. Dabei ist es, was es ist: eine wunderbare, unterhaltende und v.a. bewegende Romanverfilmung, die einen Teil ihrer Kraft auch aus der Darstellung der beiden Theos (jung: Oakes Fegley/älter: Ansel Elgort) bezieht.