Ein Kleinluftballon auf Weltreise

ST. WILLIBALD — Freudige Post von „down under“ bekam der kleine Matteo aus Oberösterreich vergangene Woche: Einer von insgesamt 70 Luftballons, die bei einem Kinderfest am 8. Juni in St. Willibald in Bezirk Schärding in die Luft gesandt wurden, landete inmitten von Zwergpinguinen am australischen Festland. Rund 14.000 Kilometer legte er laut einem Zeitungsbericht in nur vier Wochen zurück.

An den Ballons angehängt waren Briefe an die Finder mit dem Ersuchen, sich zu melden. Die Freude im Kindergarten war groß, als am 17. Juli der Brief vom weit entfernten Kontinent ankam. Der Absender lebt in der etwas mehr als 600 Einwohner zählenden, 125 Kilometer südöstlich von Melbourne gelegenen Stadt Dalyston im Bundesstaat Victoria.

Meldepflicht beim Land OÖ ab 100 Stück

„Äußerst ungewöhnlich ist, dass es der Kleinluftballon bis auf die Südhalbkugel geschafft hat, denn die Ballons fliegen eigentlich höchstens 500 Kilometer, vorausgesetzt die Höhen-, sowie Luftströmungen und die Qualität des Luftballons stimmen“, erklärt Alexander Pils von der Austro Control GmbH im Gespräch mit dem VOLKSBLATT.

Die Gefahr für Flugzeuge schätzt der Experte als gering ein. Trotzdem sind Luftballonstarts ab einer Anzahl von mehr als 100 Stück beim Land OÖ genehmigungspflichtig. Im Umkreis von 15 km um einen Flughafen dürfen zudem mehr als 30 Kleinluftballons auch nur mit einer Landes-Bewilligung steigen gelassen werden. Innerhalb von Sicherheitszonen ist es prinzipiell verboten.