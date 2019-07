Ein „klerikales“ Echo

Denkt man an Echo, kommt einem schnell eine Kirche in den Sinn. So ist es auch Lukas aus Gramastetten gegangen, deswegen stoppte das Life Radio Echo-Mobil gestern vor der Pfarrkirche im Ort. Fazit: Vier Sekunden Nachhall und ganze 40 Euro bar auf die Hand und einen Amazon-Echo-Dot obendrauf. Wer auch ein Echo einreichen möchte, kann das auf www.liferadio.at tun. Das VOLKSBLATT begleitet die Suche nach dem längsten Echo, nachzulesen unter www.volksblatt.at.