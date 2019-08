Von Renate Wagner

Die „Fast & Furious“-Filme von heute haben längst nichts mehr mit ihren Anfängen zu tun, als wilde Autos und wilde Männer im Affentempo über die staubigen Straßen Amerikas bretterten. Wo Erfolg ist, muss er noch und noch ausgenützt werden, immer mehr neue Figuren kommen dazu, und im Grunde hat ein Spin-Off wie „Hobbs & Shaw“ jetzt gar nichts mehr mit den Originalen zu tun. Es ist ein Krawall-Heuler, der auf seine Hauptdarsteller setzt.

Die sind aber auch nicht mehr das, was sich in der goldenen Zeit „Actionheld“ nannte — mit Sylvester Stallone und Bruce Willis können es Dwayne Johnson und Jason Statham nicht eben aufnehmen. Aber bedenkt man, dass dieser Kinosommer extrem öde ist — außer ein paar „fast echten“ Löwen hat man noch nichts gesehen —, wird das Publikum schon in die Kinos strömen.

„Hobbs“ Dwayne Johnson ist der muskelbepackte Bulle von einem Mann, der uns damit erstaunen soll, dass er der liebevolle Vater einer entzückenden kleinen Tochter ist. „Shaw“ Jason Statham ist im Vergleich dazu der schmalere Brite. Auch er hat es mit der Familie: Schwesterchen Harrie (Vanessa Kirby) ist die weibliche Heldin der Geschichte.

Brüllend und tretend

Aber fürs Privatleben haben die „Buddies“ wenig Zeit: Sie müssen einen ultimativen Bösewicht jagen — ausgerechnet in Gestalt von Idris Elba, der sich selbst schon als erster „schwarzer James Bond“ in Position gebracht hat. Allerdings muss man sagen, dass alle Mitwirkenden dieses Films (die große Helen Mirren als Mama der Shaw-Geschwister ausgenommen, deren Qualitäten hier verschleudert sind) an einem eklatanten Mangel an darstellerischer Überzeugungskraft leiden. Sie können nur brüllend, Fäuste schwingend, mit den Beinen tretend, aufeinander losstürmen sowie mit Waffen herumballern und Stunts machen (oder machen lassen). Nebenbei sollen die verbalen Schlachten der Helden witzig ausfallen, aber das ist dem schwachen Drehbuch ebenso wenig geglückt wie Regisseur David Leitch: „Hobbs & Shaw“ ist ein inhaltlich dürftiger Action-Ballermann, der nur in der letzten Station, die pittoresk auf Samoa spielt, eine Schlacht zwischen Hubschrauber und Lastwagen zu bieten hat, die sich sehen lassen kann. Klar, dass die nächste Auflage bald auf der Leinwand erscheinen wird. Aber ehrlich — man hat schon bessere Actionhelden gesehen … und witzigere sowieso — auch Drehbücher, die überzeugender waren als dieses.