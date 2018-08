Ein Krösus, viele neue (alte) Gesichter

Von Christoph Gaigg

Mit neun Punkten Vorsprung hatte die Askö Oedt die vergangene Saison als souveräner Meister abgeschlossen. Es spricht kaum etwas dagegen, dass der Krösus aus Traun seinen Titel in der OÖ-Liga verteidigt. Fast alle Klubs sehen die Elf von Neo-Trainer Gerhard Schweitzer, die sich mit regionalliga- und zweitligaerfahrenen Kickern, aber auch mit jungen Spielern verstärkte, als neuen, alten Meister. „Sie sind der klare Favorit“, meinte etwa Wallern-Sportchef Albert Huspek.

Sein Klub wird als erster Verfolger gehandelt — dieser zweite Platz könnte heiß begehrt sein, da wieder Ungewissheit über einen möglichen Aufstiegsverzicht von Oedt herrscht, was wohl den Gang in die Landesliga zur Folge hätte. „Natürlich hat man das ein bisschen im Hinterkopf“, gab Edelweiß-Trainer Andreas Gahleitner zu. „Der Erfolg hängt aber von so vielen Aspekten ab. Wenn alles aufgeht und sich alles gut entwickelt, dann könnten wir vielleicht reinschnuppern“, so der Ex-Donau-Betreuer. „Wir werden es heuer schwieriger haben, da uns letztes Jahr keiner auf der Rechnung hatte“, glaubt indes Huspek. Welche Teams sonst noch ein Wörtchen mitreden könnten? Aufsteiger Pregarten wird häufig genannt, dazu Weißkirchen, eventuell Donau und St. Valentin.

Irres Trainerkarussell

So viel wie noch nie hat sich auf dem Trainersektor getan. Elf (!) Klubs haben den Coach gewechselt, im Vergleich zur ersten Runde der Vorsaison sitzt überhaupt nur bei drei Vereinen derselbe Übungsleiter auf der Bank: Max Babler (Wallern), Alfred Olzinger (Weißkirchen) und Christian Heinle (Grieskirchen). Allerdings sind unter den neuen Trainern eine Reihe von bekannten Gesichtern: Willi Wahlmüller wechselte von Perg nach St. Valentin, ersetzte dort den zur Donau abgewanderten Harald Gschnaidtner. Dessen Vorgänger Gahleitner übersiedelte zu Edelweiß, Davorin Kablar kam vom FC Wels nach Micheldorf. Und auch Gerhard Schweitzer war bereits in der OÖ-Liga tätig: Für Vöcklamarkt und die Ried Amateure. Neu sind Eric Rössl (Perg), Ronald Riepl (Pregarten), Wolfgang Gruber (St. Florian), Dominik Nimmervoll (St. Martin) und Igor Pavlovic (SC Marchtrenk). Von den vier neuen Klubs sind drei ebenfalls alte Bekannte: Die Marchtrenker waren 2016 abgestiegen, St. Martin 2017, St. Florian spielte zuletzt 2000 in der vierthöchsten Spielklasse.