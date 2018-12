Ein Lied in die Stille

Von Kurt Lettner

Unter dem Cantus firmus „200 Jahre Stille Nacht“ fand in der musica sacra-Reihe am 4. Adventsonntag in der Ursulinenkirche ein Festkonzert statt, welches die Erinnerung an die Schöpfung und Aufführung von „Stille Nacht“ vor genau 200 Jahren zum Inhalt hatte.

In der bis auf den letzten Platz dichtgefüllten Kirche brachte der Kammerchor „die lautmaler“ aus Perg ein sehr engagiertes Programm rund um das bekannteste Weihnachtslied aller Zeiten zur Aufführung, wobei die Internationalität dieses Liedes im Zentrum der Gestaltung lag.

Wie sehr „Stille Nacht“ immer wieder zeitgenössische Komponisten angeregt hatte, war schon zum Eingang mit einer Art von Medley mit Variationen und Kompositionen aus verschiendenen Kulturkreisen zu hören. Kompositionen von Berthold Hummel, Philip Lawson und Anders Jalkéus ergaben ein schönes, stimmungsvolles Weihnachtsbild. Die Motivation für dieses Programm war wohl die Intention, Besucher und Zuhörer durch die aufgeführten Werke in die Stille und Ruhe der Heiligen Nacht zu führen. Die „Oberndorfer Stille Nacht Messe“ von Hans Klier, ein umfangreiches Werk für Soli, Chor und Orgel, war als Höhepunkt des Abends gedacht. Etwas zu pompös passte sie aber nicht so gut ins Konzept.

Authentisch mit zwei Singstimmen und Gitarre

Ausführende des Abends waren der gut disponierte Kammerchor „die lautmaler“ unter dem umsichtigen Dirgenten Josef Waidhofer und das sehr inhomogene Solistenquartett Svenja Iabella Kallweit, Florence Losseau, Rael Helbig-Kostka und Philipp Karnjc. An der Orgel wirkte Klemens Öhlinger erfolgreich mit.

Erfreulich war die völlige Umstellung des Programmes durch den Chorleiter, weil dadurch die Intention der Stille und der Ruhe nach der eher lauten Aufführung der Messe wieder zurückkam und die Zuhörer die wohl einzige authentische Fassung von „Stille Nacht“ mit zwei Singstimmen und Gitarre mit allen sechs Strophen spürbar genießen konnten. Den Gitarrenpart trug in feiner Manier Johann Weilguni vor. Sehr eindringlich zur Idee der Hinführung zu Stille und Ruhe passten die selbstverfassten Texte von Franz Asanger.

Viel Applaus als Dank für den engagierten Abend im Rahmen der musica sacra.