Ein Losentscheid, ein Highlight

Von Roland Korntner

Nach 19 Jahren Absenz kehrt der LASK am Donnerstag (19.45 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Lilleström auf die Europacup-Bühne zurück. Sollten die Linzer diese Hürde nehmen, dann würde in der 3. Qualifikations-Runde zur Europa League der Sieger des Duells B36 Torshavn gegen Besiktas Istanbul warten. Doch das ist noch Zukunftsmusik, heute beschäftigen wir uns zur Einstimmung mit der Vergangenheit, mit dem bisherigen Abschneiden des LASK auf der internationalen Bühne.

Die bittere Premiere

Als (unterlegener) Cupfinalist debütierte der LASK in der Saison 1963/64 auf der europäischen Bühne, im Cup der Cupsieger war aber gegen Dinamo Zagreb gleich Endstation. Allerdings höchst unglücklich. Einem 1:0 in Linz folgte ein 0:1 in Zagreb, wodurch es zu einem Wiederholungsspiel auf der Gugl kam, welches nach 120 Minuten 1:1 endete. Da es damals noch kein Elferschießen gab, fiel die Entscheidung per Los gegen die Linzer.

Der erste Aufstieg

Es sollte bis zum sechsten internationalen Auftritt dauern, ehe die Linzer erstmals eine Runde überstanden. 1984/85 wurde in der 1. Runde des UEFA-Cups der schwedische Klub Östers Växjö mit zwei 1:0-Siegen eliminiert. Danach folgte aber das Out gegen Dundee United (1:5 und 1:2).

Das absolute Highlight

Im Jahr darauf spielte der LASK wieder im UEFA-Cup, wieder wurde die 1. Runde (gegen Banik Ostrau) überstanden, womit der Weg zum absoluten Highlight frei geworden war. Denn in der 2. Runde triumphierten die Athletiker am 23. Oktober 1985 gegen das Starensemble von Inter Mailand (mit den vier Weltmeistern Bergomi, Collovati, Tardelli, Altobelli sowie Zenga oder Rummenigge) mit 1:0. Das Goldtor erzielte Hans Gröss in der 81. Minute. Im Rückspiel setzte es dann aber ein 0:4, wobei Altobelli dreimal traf.

Das bisher letzte Mal

Zum bisher letzten Mal Europacup-Luft durften die Oberösterreicher 1999, wieder als Cupfinalist, schnuppern. Gegen Steaua Bukarest war unter Trainer Marinko Koljanin aber mit 0:2 und 2:3 wie (in acht von zehn Fällen) in Runde eins Endstation. Christian Stumpf und Samy Sane schossen dabei die Tore.

Das UI-Cup-Sommermärchen

Abseits der drei Hauptbewerbe hatte der LASK auch einige Auftritte im UEFA-Inter- toto-Cup, mit dem einst das Sommerloch gefüllt wurde und dessen Wertigkeit sich in Grenzen hielt. Der Juli 1996 ist aber vielen Fans dank Siegen in der Gruppe über Djurgaardens, Ittrotarfelag, Apollon Limassol und vor allem in Bremen gegen Werder (3:1) in Erinnerung geblieben, im Achtelfinale war dann gegen Rotor Wolgograd (2:2 und 0:5) Endstation.