Ein Maßanzug für Walter Ablinger

Von Roland Korntner

„Es geht um Details“, weiß Walter Ablinger nur zu gut, dass es auch im Handbike längst auf jede Hundertstelsekunde ankommt. Auf der Suche nach diesen spielt logischerweise das Material eine große Rolle und da sollte der Paralympics-Sieger heuer wieder einen Schritt nach vorne machen. „Mit Walter Ablinger und Löffler haben zwei oberösterreichische Aushängeschilder zusammen gefunden“, freute sich LH-Stv. Sportlandesrat Michael Strugl am Dienstag bei der Präsentation einer besonderen Kooperation. Vier Lehrlinge des Innviertler Unternehmens — Magdalena Schön, Verena Angleitner, Manuela Sartori und Sarah-Anne Renner — entwickelten und produzierten für Ablinger maßgeschneiderte Renn- und Trainingsbekleidung. „Das verwendete Material kommt vom ÖSV“, erzählte Geschäftsführer Otto Leodolter. „Ich weiß aus dem Windkanal, dass jede Kleiderfalte messbar ist und Zeit kostet“, ergänzte Ablinger: „So gute Kleidung hatte ich noch nie“, betonte der Schärdinger. Die Rennpremiere erlebt der Maßanzug am Sonntag beim Oberbank Linz Marathon, dort will er gleich zum Saisonstart seine Halbmarathon-Bestzeit von 32,46 Minuten unterbieten.