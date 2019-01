Ein Mythos und Oberösterreich

Von Mariella Moshammer

Es war von Anfang an ein Anliegen der von großer Offenheit geprägten Bauhaus-Idee, sich international zu vernetzen. Der Zustrom aus vielen Ländern, aber kurioserweise auch die Vertreibungen aus Weimar, Dessau und schlussendlich aus Berlin verhalfen dem Phänomen Bauhaus zu seiner Verbreitung, die auch vor Oberösterreich nicht halt machte.

Bereits 1921 kam der in Haag am Hausruck geborene Herbert Bayer — das bis heute bekannteste heimische Bauhaus-Mitglied aus Oberösterreich — an das zwei Jahre zuvor von Walter Gropius gegründete Staatliche Bauhaus nach Weimar, eine Kunstschule, die Handwerk und Kunst zusammenführte, den Stil und das Design des 20. Jahrhunderts maßgeblich prägen sollte. Bayer studierte bei Johannes Itten, Paul Klee, Wassily Kadinsky … und wurde 1925 zum Leiter der neu eingerichteten Werkstatt für Druck und Reklame. Das Berufsfeld des Grafikdesigns hat hier seine Anfänge.

„Bayer ist ein Phänomen, er hat in so vielen Sparten gearbeitet”, sagt Inga Kleinknecht, Sammlungsleiterin für moderne und zeitgenössische Kunst der Landesgalerie Linz. Er nahm jedoch auch Aufträge für die Propaganda der Nationalsozialisten an — später galt sein Werk jedoch als entartet und er emigrierte in die USA.

„Es begegnet uns immer wieder diese Widersprüchlichkeit“, sagt Kleinknecht. Letztlich seien die Künstler des Bauhaus aber nicht regimekonform gewesen.

„Linz war eine Schnittstelle für Künstler“

Franz Oehner, geboren 1899 in Oberneukirchen, war 1919 gezeichnet von Krieg und Tod, litt unter Depressionen. Er gab seine Kaufmannslehre in Linz auf, wagte einen Neubeginn und landete an jenem Ort, der zu dieser Zeit wie magisch auf junge Künstler wirkte: Weimar. „Oehner interessierte sich für Textil und Helene Börner hat ihn unterrichtet.“ 1931 kam er nach Linz zurück und fand Kontakt zur oberösterreichischen Kunstszene, ab 1936 war er Mitglied der Linzer Künstlervereinigung MAERZ. „Linz war so eine Schnittstelle für Künstler, die Künstlervereinigung MAERZ war ein Kontaktpool“, so Kleinknecht. Auch Herbert Bayer hatte zu Oberösterreich Kontakt gehalten. „Er wurde immer wieder hier tätig“, gestaltete etwa ein Cover für die MAERZ. 1976 wurde sein Brunnen vor dem Brucknerhaus fertiggestellt. Bis heute eine deutliche Bauhaus-Spur in Linz.

„Oehner übernahm auch die didaktischen Züge des Bauhaus“, sagt Kleinknecht. 1956 wurde er an die Kunstschule, die heutige Kunstuniversität Linz, berufen. „Die Kunstschule in Linz orientierte sich am Bauhaus, das als vorbildlich galt.“

Der Deutsche Hans Joachim Breustedt, Student u.a. von Paul Klee am Bauhaus, hatte eine starke Bindung zu Oberösterreich, lebte nach dem Krieg in Vöcklabruck. Die neue Heimat diente ihm als Vorlage, unzählige Male variierte er den Traunstein und die Stadt Vöcklabruck in seinem Werk.

Vom Bauhaus in den Botanischen Garten

Rudolf Baschant, gebürtiger Salzburger, lebte in Linz und war Bauhaus-Student der ersten Stunde. Einer seiner Postkarten-Entwürfe wurde als Einladung für die erste offizielle Bauhaus-Ausstellung im „Haus am Horn“ in Weimar gedruckt. Ein Musterhaus, das zeigen sollte, dass man alle künstlerischen Sparten miteinander vereinen kann. „Bis heute das Paradebeispiel für die Bauhaus-Idee.“ Später spezialisierte sich Baschant auf Zeichnungen und seine akribische Genauigkeit brachte ihm einen Posten im Botanischen Garten in Linz ein.

Auch aktuell wird das Bauhaus von heimischen Künstlern rezipiert. Ein Beispiel ist Ursula Mayer, die sich mit dem bekannten Stahlrohrsessel von Marcel Breuer auseinandergesetzt hat, mit der Rolle der Frau und mit dem Begriff der Ikone, dem Mythos Bauhaus, der seit 100 Jahren nichts an Ausstrahlung eingebüßt hat.

„Bis heute trägt der Begriff Bauhaus dazu bei, dass ein Objekt deutlich an Bedeutung gewinnt“, ist sich Inga Kleinknecht sicher.