Ein Nachhall der Barbarei

Von Christian Pichler

Früher Phrasenalarm. Kim, männliche Hauptfigur des Romans, betritt seine Hütte und schaltet das Licht ein: „Die altmodische Hängelampe warf gespenstische Schatten.“ Wiederholt greift Judith W. Taschler zu ungelenken oder platten Formulierungen, die nette und harmonische Familie allzu kulissenhaft. „Gespenstische Schatten“, „unwirsche“ Gesten, jemand ist „hellauf begeistert“, ein Fotograf „der Shootingstar der internationalen Fotokunstszene“. Das ist literarischer Kindergarten.

Es scheint, als hätte sich die Autorin im Roman „Das Geburtstagsfest“ ganz auf ihr Herzensanliegen konzentriert, das Schicksal von zwei Überlebenden des Terrors der Roten Khmer in Kambodscha. Diese Passagen, die den größeren Teil des Buches ausmachen, haben es in sich. Sind ausgiebig recherchierte Spuren einer an sich unbeschreiblichen Barbarei.

Wie sich ein Terrorregime etabliert

Drei Zeitebenen, im Jahr 2016 feiert die Familie im österreichischen Ort P. den 50. Geburtstag von Kim. Ein Sohn Kims hat den Überraschungsgast Tevi eingeladen. Tevi ist US-Bürgerin, Kim hatte sie einst auf der Flucht durch den Dschungel getragen. Das Schreckensregime der Roten Khmer (1975-1979) lag damals in den letzten Zügen, es kostete rund zwei Millionen Menschen, einem Viertel der Kambodschaner das Leben. Eine österreichische Familie nahm Kim und Tevi, beide noch Kinder, schließlich auf.

Ein Schlüsseljahr ist 1993, warum verließ Tevi Kim, obwohl sie doch ein Kind von ihm erwartete? An welchen Verbrechen war Kim beteiligt oder musste sich beteiligen? Taschler blendet in die Jahre bis 1979 zurück, beschreibt auch klug die Etablierung und die Mechanismen eines Terrorregimes. Folter und Mord im Namen von Gerechtigkeit und Frieden, Massenvergewaltigungen und -hinrichtungen. Die in Reihen Knieenden mit der Rückseite von Äxten erschlagen, das Geräusch hallt ewig nach, tock-tock.

Ein Opus Magnum mit Schwächen

Judith W. Taschler, 1970 in Linz geboren, im Mühlviertel aufgewachsen, lebt heute in Innsbruck. Ihr Bestseller „Die Deutschlehrerin“ wurde 2014 mit dem Friedrich-Glauser-Preis ausgezeichnet, „Das Geburtstagsfest“ ist ihr siebenter Roman. Ein Opus Magnum, mit genannten Schwächen, auch mit oft zu gewollter Montage der Zeitebenen. Taschler kann gut erzählen, bewältigt das Thema Trauma und dessen Aufarbeitung (oder die Unmöglichkeit, damit zu leben) mindestens passabel. Auf dem Geburtstagsfest der Versuch einer Aussprache zwischen Kim und Tevi, die Wahrheit ist ein Abgrund.