Eine Gratulation zum 70. Geburtstag von Landeshauptmann a. D. und Seniorenbund-Landesobmann Josef Pühringer kommt auch vom amtierenden Landeshauptmann Thomas Stelzer:

„Josef Pühringer ist ein Oberösterreicher im allerbesten Sinne. Egal, wo er sich engagiert, er tut es immer mit ganzem Herzen und mit viel Sinn für Gemeinschaft. Er war und ist immer für die Menschen in Oberösterreich da“, würdigte Landeshauptmann Thomas Stelzer seinen Vorgänger, Landeshauptmann a. D. Josef Pühringer, der gestern seinen 70. Geburtstag feierte (im Bild bei der Verleihung des Großen Goldenen Ehrenzeichen des Landes OÖ vor wenigen Monaten). „Fleiß, Verantwortung und Vernunft — das sind und waren immer Pühringer‘sche Kategorien“, betont Stelzer. Pühringer habe den Boden für das moderne, erfolgreiche Oberösterreich aufbereitet: in der Wirtschaftspolitik, der Kulturpolitik, der Sozialpolitik und in vielen anderen Bereichen. „Aber das Wichtigste, was er vorgelebt hat: Wer für sein Land und seine Menschen Großes erreichen will, muss ständig am Miteinander arbeiten. Selbst bei persönlichen Kränkungen hat er immer seine Hand nach allen Richtungen ausgestreckt und das Gemeinsame immer vor das Trennende gestellt. Josef Pühringer hat als Landeshauptmann einen Stil geprägt, dass man in der Politik einander fordern, aber nicht überfordern darf“, so Stelzer.