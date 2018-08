Ein Österreicher leitet nun bei SAP die CEE-Region

Rudi Richter (47), seit knapp zwei Jahren Geschäftsführer der SAP Österreich GmbH, macht einen internationalen Karrieresprung in Europas größtem Softwarekonzern: Er leitet laut Aussendung ab sofort als Managing Director vom Standort Wien aus die gesamte SAP-Region Central and Eastern Europe (CEE), in die auch SAP Österreich integriert ist. Diese für SAP strategisch wichtige Region umfasst inklusive Österreich 16 Länder.