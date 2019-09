Ein Quantum Yellow

Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Die vierte Karosserievariante des in Europa designten und gebauten Kia Ceed hört auf den Namen XCeed. Mit seiner coupéartigen Dachlinie, der bulligen Heckansicht, der großen Bodenfreiheit (18,4 Zentimeter) und der erhöhten Front hebt sich der 4,395 Meter lange Kompaktwagen deutlich von seinen Schwestermodellen – Fünftürer, Kombi, Shooting Brake – ab.

Den Radstand (2,65 Meter) teilt er sich mit dem Fünftürer, dafür sind die Überhänge vorne und hinten länger; speziell die Motorhaube ist deutlich länger, während die grazile Front von Chrom-Zierleisten und LED-Scheinwerfern umfasst wird. Auch das Gepäckabteil des 1,826 Meter breiten XCeed ist deutlich größer als bei der Basisvariante, beläuft sich auf 426 Liter und lässt sich bei Bedarf auf bis zu 1378 Liter erweitern.

Zwölf Farben stehen zur Auswahl, darunter „Quantum Yellow” das dem XCeed vorbehalten ist. Die Motorenpalette des nur mit Frontantrieb erhältlichen XCeed umfasst drei Benziner und einen Diesel mit einem Leistungsspektrum von 115 bis 204 PS – gekoppelt wahlweise mit kurz geführter Sechsgangschaltung oder Siebengangautomatik. Für 2020 ist ein Plug-In-Hybrid avisiert.

Der Einstiegs-XCeed in der Linie Titan fängt bei 21.790 Euro an, das Top-Listen-Modell (1.6 CRDi Platin mit 136 PS) kostet 36.290 Euro. Dort ist so gut wie alles drinnen, was assistenztechnisch möglich oder annehmlich ist: Angefangen von Rückfahrkamera, Lenkradheizung und Klimaanlage über adaptiven Tempomat, 10,25 Zoll großes Navi und Sitzheizung (auch für die zweite Reihe) bis hin zum Novum 12,3 Zoll TFT-Cockpit-Display.

500 Stück sollen hierzulande laut Kia-Geschäftsführer Alexander Struckl nächstes Jahr abgesetzt werden. Eine gewisse Kannibalisierung der eigenen Marke räumte er ein, schließlich bietet Kia mit dem Niro, Stonic und Sportage gleich drei Modelle mit ähnlichen Größendimensionen an, die als SUV oder Crossover durchgehen.

Dennoch: „Wir wollen vor allem Neukunden mit dem XCeed ansprechen“, so Struckl. Mit dem XCeed ist das Kapitel „Modellfamilie Ceed“ nun aber abgeschlossen: Ein Cabrio wird´s ebenso wenig geben wie eine Limousine, weil die in dem C-Segment (Kompaktwagen) schlicht kaum nachgefragt werden.