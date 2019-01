Ein Reiseführer durch den Süden

Von Renate Wagner

Die „besondere Freundschaft“, die anfangs gar nicht nach einer solchen aussah, ist auch ein besonderer Film geworden. Und das „Green Book“ des Titels war ein Reiseführer durch die Südstaaten der USA, wie man ihn von den Dreißiger bis in die Sechziger Jahren dringend benötigte, um in den Zeiten härtester Rassentrennung die wenigen Orte – Hotels, Tankstellen, Ärzte etc. – zu finden, wo Schwarze (so sagte man damals noch, auch „Negros“) nicht vor verschlossenen Türen standen. Das „Green Book“ drückt man Frank Vallelonga, Spitzname „Tony Lip“, in die Hand, als er – der halbe Mafioso aus der Bronx – aus finanziellen Gründen den Job annimmt, den sonst kein Weißer haben möchte: Einen schwarzen Pianisten durch die Südstaaten der USA zu chauffieren – ein so kühnes Unternehmen, dass der Chauffeur auch Bodyguard-Qualitäten haben musste…

Die Geschichte ist eine wahre, der schwarze Pianist hieß Don Shirley – Dr. Don Shirley um genau zu sein, denn er hatte noch einige Universitätsabschlüsse und war ein ebenso hoch gebildeter wie gepflegter und eleganter Mann. Und ein bisschen hochnäsig auch. Während Tony Lip in aller Unschuld proletarische italienische Unterschicht verkörperte. Ginge es im von Peter Farrelly prächtig inszenierten Film nur darum, wie die Gegensätze sich einander annähern – man hätte eine hochkalibrige Komödie vor sich.

Road Movie über Amerika

Tatsächlich aber ist dieses Road Movie ein Stück traurige, beschämende amerikanische Geschichte. Denn der große Jazz-Pianist, der mit zwei (weißen) Musiker-Kollegen im Hintergrund in den Südstaaten zwar von Hotels, Konzerthallen und reichen Privatiers engagiert und hoch bewundert wurde, wird dennoch aufs Negerklo in den Garten geschickt – und das ist nicht die einzige Demütigung. In einer tragikomischen Wendung, wenn Don Shirley samt Tony Lip, der ihn verteidigen wollte, im Gefängnis landet, darf der Pianist einen einzigen Anruf tun. Danach wird er von den bösartigen weißen Polizisten mit tausend Verbeugungen aus der Haft entlassen – es war Robert Kennedy, der Verteidigungsminister persönlich, den der große Star angerufen hat…

Top: Mortensen und Ali

Die Fahrt durch die Südstaaten, wo sie einst am bösartigsten waren (bis die Bürgerrechtsbewegung halbwegs griff), wo Atmosphäre und Milieu bis ins Detail stimmig wirken, ist auch der Darsteller wegen ein Erlebnis: Viggo Mortensen ist als Italiener so besonders gut, weil nichts diesen an sich schlanken US-Skandinavier prädestinierte, als dicker Mafioso wie von Scorseses Gnaden zu agieren; und der Don Shirley bekommt von Mahershala Ali nicht nur wunderbare Attitüde, sondern auch das Innenleben eines Mannes, der während der Reise eine Wandlung durchläuft…

Bei den Oscars müssten die beiden (samt Film und Regie) ganz vorne dabei sein.