Ein „Ring“ aus strahlendem Blech

Gunter Waldeks grenzgeniale Bläser-Version „Vom Rhein her tönt das Horn“ an der Linzer Bruckneruni

26. November abends: Der überfüllte Große Saal der Bruckneruni verdunkelt sich, 19 schattenhafte Gestalten nehmen das Podium in Besitz, und aus schier unglaublich tiefen Pianissimo-Tönen erhebt sich allmählich Musik vom Grund des Rheins; die Rheintöchter beginnen zu tanzen — aber der böse Alberich raubt ihnen das „Rheingold“.

Der Saal wird zwar hell, aber das sich aus dem Gold weitverzweigende Unheil nimmt seinen Lauf … Im Original benötigen die vom „Ring des Nibelungen“ Richard Wagners umfassten vier Opern „Rheingold“, „Walküre“, „Siegfried“ und „Götterdämmerung“ insgesamt mindestens 16 Stunden Aufführungsdauer und riesigen Sänger- und Orchesteraufwand. Eine Unzahl in höchster Kompositionskunst verarbeiteter Leitmotive verdeutlicht das Geschehen, bis sich die Tragödie des Rings „erlösend“ auflöst.

Die von Gunter Waldek grenzgenial erarbeitete Bläser-Version „Vom Rhein her tönt das Horn“, deren Beginn oben geschildert wird, kommt dagegen mit 14 Blechinstrumenten, einem Piccolo, Kontrabass und zwei Percussionisten erforderndem Mindestaufwand aus. Sie erzielt mit 18 Musikern maximale imaginative Wirkung in nur knapp zwei Stunden.

Keine Inszenierung, die Musik selbst spricht

Es spielt keine Rolle, dass da und dort kleine „Hoppalas“ passieren: Die Ausstrahlung von „Walhall“, dem „Einzug der Götter“, „Walkürenritt und Feuerzauber“, „Schmiedeliedern“, dem Kampf mit dem Drachen und Siegfrieds Rheinfahrt, seinem Tod und schließlich der eigentlichen „Götterdämmerung“ wird emotional perfekt gestaltet. Man hört nicht nur, sondern spürt förmlich den Jubel der Götter, den wilden Ritt der todbringenden Walküren, das schnaubende Stampfen des Drachen Fafner und die Trauer um Siegfried im berühmten Marsch, der allein 15 Leitmotive verwebt.

Es braucht dazu keine Inszenierung, die Musik selbst spricht. Was sie in diesen zwei Stunden nicht zu erzählen in der Lage ist, leistet Christoph Wagner-Trenkwitz in ebenso fundierter wie charmant-witziger Conference begeisternd. Der „Schmied“ der Kurzfassung des Rings, Gunter Waldek, hält den „Laden“ der talentierten Musikstudenten mit kundiger Dirigentenhand nicht nur zusammen, sondern bringt auch wesentliche Impulse in die musikalische Gestaltung ein. Das Publikum dankte mit anhaltendem Jubel für einen denkwürdigen Abend.