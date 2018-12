Ein Schwerverletzter nach Gasexplosion in Wien-Döbling

Ein 17-Jähriger hat bei einer Gasexplosion in einem Wohnhaus in Wien-Döbling und dem dadurch ausgelösten Feuer am Mittwochvormittag schwere Brandverletzungen erlitten. Die Ursache der Explosion ist laut Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf noch unbekannt. Die Döblinger Hauptstraße wurde zwischen Barawitzkagasse und Hofzeile gesperrt. Das ganze Haus mit rund 20 Wohnungen wurde evakuiert.

Die Rettung war mit dem Katastrophenzug an Ort und Stelle, es gab jedoch keine weiteren Verletzten, sagte Sprecherin Corina Had. Der 17-Jährige wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Brandverletzungen am Oberkörper ins Krankenhaus gebracht.

„Durch die starke Druckwelle wurden Hausteile im Bereich des Fensters über die Döblinger Hauptstraße auf das gegenüberliegende Grundstück geschleudert“, sagte Schimpf. Das ganze Gebäude ist derzeit gesperrt, da noch Sicherungsmaßnahmen durchgeführt werden. Einsturzgefahr bestehe jedoch nicht. Die Sperren werden voraussichtlich im Laufe des Tages aufgehoben.

In den Räumlichkeiten oberhalb der Brandwohnung werden derzeit Umbauarbeiten durchgeführt. Ob diese in Zusammenhang mit der Explosion standen, könne nach Angaben der Feuerwehr noch nicht gesagt werden. Im Rahmen der Sicherungsmaßnahmen werden nun auch die Leitungen überprüft. „Das betrifft die Oberleitungen und die öffentliche Beleuchtung“, erklärte Schimpf. Die Straßenbahnlinie 37 wird aufgrund der Sperre wegen des Einsatzes noch etwa zwei bis drei Stunden über die Gleise der Linie 38 kurzgeführt, hieß es von den Wiener Linien.