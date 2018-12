Ein schwieriges Erbe & Zünftiges

Am Anfang sind es 84 Gemälde, 33 Zeichnungen und eine Kubin-Sammlung. 1953 erwirbt die Stadt Linz von Kunsthändler Wolfgang Gurlitt den Grundstock des heutigen Lentos. Gurlitt — ein Name, der bis heute aufhorchen lässt.

2019: Zehn Jahre Kulturhauptstadt Linz

„Kurz nach dem Krieg hat Gurlitt der Stadt seine Sammlung angeboten und Linz hat zugeschlagen“, sagt die Direktorin des Lentos Hemma Schmutz, die dem Gründer des Hauses nächstes Jahr eine große Schau widmet. Die Ausstellung „Wolfgang Gurlitt. Zauberprinz“ (4. Oktober 2019 bis Jänner 2020) beleuchtet sein Leben, zeigt Werke u. a. von Walt Disney, Käthe Kollwitz, Max Liebermann, Edvard Munch, Egon Schiele … und stellt die Themen Restitution, Entartete Kunst in den Raum. „Wir feiern 2019 zehn Jahre Linz als Kulturhauptstadt“, betont Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer: „Die Gurlitt-Schau stellt 2019 einen Bezug zur Ausstellung ,Kulturhauptstadt des Führers‘ her.“

Beginnen wird die Saison 2019 im Linzer Kunstmuseum mit einer „Herzensangelegenheit“ von Schmutz. Arbeiten von Maria Lassnig und Arnulf Rainer — die beiden lernten sich 1948 in Kärnten kennen und wurden ein Paar — werden vom 1. Februar bis zum 19. Mai 2019 gezeigt. „Die Moderne kam nach dem Zweiten Weltkrieg nach Österreich zurück“, sagt Schmutz. Zeitgleich stellt das Lentos im Untergeschoß fotografische Schätze aus.

Der Sommer ist dem in Linz geborenen und in Wels aufgewachsenen Künstler Otto Zitko gewidmet. Das Lentos zeigt die erste Retrospektive. Zitko lässt auch eines seiner berühmten Wandgemälde im Haus entstehen.

Eine Fortsetzung der 2017 gezeigten Schau „Psycho Drawing“findet im Keller statt: „Extraordinaire!“ zeigt unbekannte Werke aus psychiatrischen Einrichtungen in der Schweiz und Österreich um 1900.

Wirtshaus im Nordico

Zünftig wird es kommendes Jahr im Linzer Stadtmuseum Nordico. Dort steht ab 15. März die „Wirtshauskultur in Linz“ im Mittelpunkt. Mit „Prost, Mahlzeit!“wird ein Blick hinter die Kulissen des „Lebensraums Wirtshaus“ geworfen. Ein Aufruf an die Linzer, Wirtshausbezogenes zu verleihen, war erfolgreich, berichtet die Leiterin des Nordico, Andrea Bina: „Wir haben wirklich viele Objekte bekommen.“ Auch ganze Wirtshauseinrichtungen waren dabei und erlauben einen eigenen Stammtisch — drinnen und draußen. Meisterzeichnungen aus der Sammlung Justus Schmidt werden ab 20. September gezeigt.

Die Ausgliederung der Linzer Museen 2018 in eine eigene GmbH habe gut funktioniert, bestätigt der kaufmännische Direktor Gernot Barounig: „Das spiegelt sich auch in einem finanziell erfolgreichen Jahr.“ Die GmbH konnte eine erste Gewinnrücklage bilden. Das Budget für 2019 liegt bei gesamt 4,59 Millionen Euro. Zufrieden zeigt man sich seitens der Verantwortlichen auch mit den Besucherzahlen: 60.000 kamen ins Lentos — der höchste Wert seit 2013. 15.000 besuchten das Nordico, ein Wert an der unteren Grenze der Erwartungen.

mmo