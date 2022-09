Ein seltenes Duell für den LASK

Erstmals seit dem 17. April 2017 trifft der LASK wieder auf Austria Lustenau. Ein 2:0 wie damals in der zweiten Fußball-Liga (Doppeltorschütze: Manuel Kerhe) würden die Schwarz-Weißen am Sonntag (14.30) beim starken Aufsteiger (4.) wohl sofort nehmen.

„Die elf Punkte kommen nicht von ungefähr. Wie jede Woche brauchen wir auch diesmal eine gute Leistung, um in Lustenau bestehen zu können“, betonte Trainer Dietmar Kühbauer vor der Reise ins „Ländle“.

Für den gesperrten Marin Ljubicic, den Führenden in der Bundesliga-Torschützenliste, wird wohl Efthymis Koulouris (Bild) an vorderster Front stürmen. Der 26-Jährige kam in den bisherigen sieben Liga-Spielen nur 158 Minuten zum Einsatz (ein Tor).

Das sei kein Vorteil für seine Mannschaft, erklärte Lustenau-Coach Markus Mader. „Sie werden dennoch ihr Spiel durchziehen.“ Auch Mader muss auf eine wichtige Stütze verzichten. Stefano Surdanovic, Ex-Blau-Weiß-Spielmacher, sah zuletzt gegen die Wiener Austria (2:2) die Ampelkarte.

Die Bilanz in der höchsten Liga spricht jedenfalls klar für den LASK: Von bisher nur zwölf direkten Begegnungen in der Bundesliga konnten acht gewonnen werden, nur zwei gingen an Lustenau.