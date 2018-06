Ein Sieg der Moral in allerletzter Sekunde

Von Roland Korntner

Nur ein Sieg (2:1 gegen Saudi-Arabien) aus den letzten sieben Matches. Den WM-Auftakt gegen Mexiko mit 0:1 verloren. In der nationalen Presse heftig in der Kritik und gegen Schweden zur Pause durch einen Treffer von Ola Toivonen (33.) verdient mit 0:1 in Rückstand. Zudem Mittelfeldspieler Rudy mit Nasenbeinbruch (31.) verloren, nachdem Abwehrchef Mats Hummels mit einem verrenkten Halswirbel schon vor dem Anpfiff hatte passen müssen.

Ja, Weltmeister Deutschland stand im zweiten Gruppenmatch der Fußball-WM in Russland mit dem Rücken zur Wand und das historische erste Scheitern nach einer Vorrunde im Raum. Selbst der Ausgleich von Marco Reus (48.) per Knie hätte daran nur wenig geändert, danach wurden etliche Chancen versiebt. Etwa durch Müller (51.) Hector (56.) und Kimmich (61.). Als dann auch noch Boateng mit Gelb-rot vom Platz flog (82.), sah es richtig schlecht für den vierfachen Champion aus. Doch selbst in Unterzahl setzte die DFB-Elf zu einer Schlussoffensive an.

„Wir haben in den letzten Minuten alles riskiert“

Ein Gomez-Kopfball (82.), den Olsen übers Tor lenkte, sowie ein Brandt-Schuss an die Stange (92.) brachten nichts ein. In allerletzter Sekunde schoss Toni Kroos Deutschland freilich ins Glück (siehe auch Seite XII). Damit hat unser Nachbar den Einzug ins WM-Achtelfinale wieder in eigenen Händen (siehe Kasten). Durchatmen war angesagt: „Wir haben immer geglaubt, dass wir das Spiel noch drehen können. Es war auch ein Sieg der Moral“, betonte Bundestrainer Jogi Löw, der von einem „Krimi voller Emotionen, gerade in der Schlussphase“ sprach. Der „all in“ ging: „Wir haben in den letzten zehn Minuten alles riskiert. Wir haben einen Mann weniger gehabt und noch einen Defensiven rausgenommen. Das war natürlich riskant.“

Löw hofft, dass dieser Sieg „ein Signal“ ist

Unterm Strich sah er einen glücklichen, letztlich aber auch verdienten Sieg. „Weil wir weiter an uns geglaubt haben, drangeblieben sind.“ Löw hofft, dass nunmehr die Trendwende eingeleitet ist. „Das Spiel gegen Schweden kann ein gutes Signal für uns sein. Ich hoffe, dass es uns einen Schub gibt.“

P.S.: Die FIFA hat gegen zwei DFB-Funktionäre ein Verfahren wegen unsportlichem Verhalten (siehe Seiten IV, V) eingeleitet.