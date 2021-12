Ein Spinnenmann, ein kleiner Drache & Maradona

Der Lockdown ist nun auch in Oberösterreich zu Ende. Alle Kultureinrichtungen sperren wieder auf, auch die Kinos. Hier wartet eine Vielzahl an Filmen auf Besucher — unter Einhaltung von 2G und mit FFP2-Maske:

Zwei Weltstars stürzen sich mutig in ein französisch-amerikanisches Musicalprojekt: Adam Driver und Marion Cotillard spielen in „Annette“ ein Liebespaar mit einem außergewöhnlichen Filmkind. Als Regisseur firmiert Leos Carax.

Die Menschheit ist in großer Gefahr — und es ist ihr weitgehend wurscht. Das ist die Erkenntnis, der sich in Adam McKays Satire „Don’t look up“ die beiden Astronomen Kate (Jennifer Lawrence) und Randall (Leonardo DiCaprio) gegenüber sehen, als sie feststellen, dass ein Asteroid auf die Erde zurast und diese zerstören dürfte.

In „House of Gucci“ erzählt Kultregisseur Ridley Scott die schlagzeilenträchtige Geschichte des italienischen Modehauses. Der Film ist mit Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto und Salma Hayek hochkarätig besetzt.

Der kleine Drache Tabaluga hat sich in die Herzen der meisten Kinder gespielt. Im neuen Filmabenteuer „Tabaluga und Leo — Die Weihnachtsgeschichte“ freundet er sich nun mit einem Waisenkind an und rettet es vor den eisigen Kräften von Arctos.

Paolo Sorrentino gehört zu den großen Filmemachern Italiens, der mit Werken wie „La Grande Bellezza“ oder „Il Divo“ auch außerhalb der Grenzen seines Landes ein Millionenpublikum erreichte. Wenn er in „Die Hand Gottes“ nun die Geschichte des Buben Fabietto Schisa (Filippo Scotti) im turbulenten Neapel der 1980er-Jahre erzählt, weiß man recht schnell: Hier schildert der Oscar-Preisträger seine eigene Jugend. Und in der spielte die Ankunft der Fußballlegende Diego Maradona im örtlichen Verein eine besondere Rolle. Ebenso wie eine unerwartete Tragödie, die das Leben des Burschen auf den Kopf stellt. Aus den Komponenten Schicksal und Familie, Sport und Kino strickt Sorrentino in gewohnt wuchtigen, hochästhetischen Bildern seine bis dato persönlichste Erzählung.

Oscarpreisträgerin Jennifer Hudson übernimmt in „Respect“ eine große Aufgabe, die sie mit einem starken Auftritt meistert. In dem Biopic verkörpert sie die legendäre Soulikone Aretha Franklin.

Spider-Man gehört zu den populärsten Helden der Marvel Comics und so einiger Kinofilme. Nun kommt mit „Spider-Man: No Way Home“ ein weiteres Abenteuer auf der großen Leinwand dazu. Wieder schlüpft der 25-jährige Brite Tom Holland in die Rolle des Peter Parker und in das Spinnenkostüm. Allerdings muss es der Titelheld gleich mit mehreren Bösewichten aufnehmen und damit klarkommen, dass seine Identität bekannt wird. Auch wieder mit dabei: die Sängerin und Schauspielerin Zendaya, die zuletzt in „Dune“ zu sehen war.

In den Bergen Kolumbiens wohnt eine ungewöhnliche Familie. Jedes Mitglied der Madrigals hat eine magische Fähigkeit bekommen — nur Mirabel nicht. Der Lockenkopf ist die Titelfigur im neuen Disney-Film „Encanto“. Der Animationsfilm erzählt davon, was es heißt, Außenseiterin zu sein. Denn als der Familie plötzlich Gefahr droht, kommt auf Mirabel eine große Aufgabe zu …