Ein Streuner in Tokyo

Von Christian Pichler

Japan so fern, doch seine Lebensäußerungen dem europäischen Leser oft so vertraut. Abends sitzt Leopold Federmair gerne in der Bar von Yoshiyuki (auf einem Boot, für maximal acht Gäste). Beide hängen in ihrem Musikgeschmack der Zeit vor 1989 nach, auch Yoshiyuki, der erst 1984 geboren wurde. Nach 1989 (alternativlose?) Konformität, das Verschwinden von Subkulturen, Federmair nennt die japanische Gegenwart wiederholt die „bleierne Zeit“.

Ein Liebkosen und Hinterfragen der Wörter

Seit 2006 lebt der 1957 in Wels geborene Federmair mit Familie in Hiroshima. Über sein Leben in Japan und seine Aufenthalte in der Hauptstadt schrieb er zunächst auf seinem Internet-Blog, eine überarbeitete Bündelung ist nun in Buchform als „Tokyo Fragmente“ erschienen. Der Titel bewusst ohne Bindestrich, Sprache, Form und Inhalt sind eng verknüpft. Im Vorwort schreibt Federmair: „Eine Großstadt wie Tokyo und ein Text wie dieser haben die Konsistenz einer Baguette: bei aller Dichte wollen sie luftig bleiben.“

Die Liebe des Schriftstellers zur Sprache, ein Liebkosen und Hinterfragen der Wörter. Manchmal drängen sich auch Wörter anderer, romanischer Sprachen vor, weil sie besser passen, weil japanische Wörter immer wieder fremd oder vieldeutig für ihn sind. Federmair huldigt der Tugend des Flanierens, des ziellosen Umherstreifens. Er hat einen Blick für die Architektur einer wuchernden Stadt und die seltsamen Orte (und Rituale), in denen die Bewohner ihre Ruheoasen finden.

Tokyo stößt Federmair lesbar ab und zieht ihn doch an, fasziniert (oder „reizt“ in mehrfachem Wortsinn) ihn. Die Melancholie spürbar, die Stadt ein Spiegel für den Westler. Die japanische ähnlich erschöpft wie westliche Gesellschaften, die Erschöpfung hinter dauernder Rastlosigkeit verborgen, die zur Not „Arbeit“ heißt. 15 Stunden am Tag, auch samstags, „die Firmen tun alles, um sie so lang und hart zu halten wie nur möglich, auch wenn nichts rauskommt bei dieser Arbeit, sinnlose Betriebsamkeit, Arbeit hat längst keinen Inhalt mehr, ist pure Form, ein Formalismus, der sich über das ganze Leben stülpt“.

Dicht, packend, präzise sind Federmairs Beobachtungen und Abschweifungen. Andere Orte, die er erkundet hat, mäandern in den Text. Erinnerungen an Mexiko, das — Federmair meidet allerdings Klischees, so gut es geht — das Herz wärmt. Zu Japan Distanz, eine Art distanzierte Zuneigung. „Japan: die Art, wie ich in mir selbst stecke, mich in mir selbst verstecke; wie alle sich in allen verstecken. ,Ensimismados´, das spanische Wort. Verselbstet. Eben deshalb, wegen dieser Einsamkeit, die Obsession — und Lüge — des Sozialen, der Höflichkeit usw.“