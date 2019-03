„Ein Theater mitten im Leben“

Von Melanie Wagenhofer

„Wenn die ganze Welt Bühne ist, dann ist es fast logisch, dass eine Stadt wie Bad Hall ein Theater braucht. Ein Ort, der gleichzeitig gemütlich und modern ist, und der über das Leben erzählt: so vielfältig, wie das Leben eben ist. Ein Theater darf überraschen, darf anregen und aufregen — dann ist das Theater genau dort, wo es hingehört, und wo auch Kunst und Kultur verortet sind: mitten im Leben“, erklärte Landeshauptmann Thomas Stelzer am Sonntag vor zahlreich erschienen Gästen anlässlich des Festaktes zur offiziellen Eröffnung des sanierten Stadttheaters Bad Hall.

Ein Haus, in dem alle Platz finden

„Die Sanierung des seit 1884 bestehenden Theaters erfolgte in mehreren Etappen, angepasst an die Möglichkeiten im Spielbetrieb“, erklärt Bürgermeister Bernhard Ruf im VOLKSBLATT-Gespräch. Der fand eine Zeit lang sogar backstage statt. Bereits 2002 wurden die ersten Planungen aufgenommen, 2011 schließlich der erste Rang umgebaut. In den vergangenen eineinhalb Jahren hat man den Zuschauerraum erneuert und von 370 auf 469 Sitzplätze erweitert, die Bühnentechnik und die Lüftungsanlage auf den neuesten Stand gebracht. Das Foyer wurde ausgebaut und so auch Raum für Gastronomie geschaffen. Umgesetzt wurde das Projekt von den Architekten Schmied + Leitner aus Steyr. Den gesamten Umbau beziffert Ruf auf 5,5 Millionen Euro. Der Spielbetrieb läuft bereits seit Herbst wieder.

„Die großen Säulen bleiben die Operettenfestspiele Klang Bad Hall und die Musicalfestwochen im Herbst“, sagt Ruf. „Ansonsten wollen wir im Haus Vereinen — Amateurtheatern, der Tassilobühne, Musikkapellen — eine Bühne bieten. Auch Schulen werden wieder große Auftritte im Theater haben. Die Bevölkerung soll hier Möglichkeiten vorfinden. Das ist sehr wertvoll für die Stadt.“ Das Feedback nach den Umbauarbeiten falle sehr positiv aus, so Ruf: „Das Haus wird sehr gut angenommen. Wir hatten schon viele Besucher.“

Nächstes Projekt: Eine Galerie im Foyer

Derzeit wird im Stadttheater auch ein EU-Projekt umgesetzt: Im Zuge dessen wird eine Galerie im Foyer eingerichtet und demnächst die erste Ausstellung präsentiert.