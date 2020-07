Ein Todesopfer bei Brand in Salzburg

Bei einem Brand in der Stadt Salzburg ist Samstagvormittag eine Person ums Leben gekommen. Die Feuerwehr wurde kurz nach 9.00 Uhr von einem Passanten informiert, dass Rauch aus der Eingangstür eines älteren Hauses komme, berichtete die Berufsfeuerwehr Salzburg. Man habe das Haus durchsucht, die Person rasch gefunden und ins Freie gebracht.

Dort sei sie an das Rote Kreuz übergeben worden, so die Feuerwehr. Es sei sonst niemand mehr in dem Gebäude gewesen. Die Polizei bestätigte Medienberichte über den Todesfall, verwies aber darüber hinaus auf die noch laufenden Ermittlungen.