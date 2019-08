Ein todtrauriger Berserker

Von Christian Pichler

Ein Festmahl für Bernhard-Fans. In seinem zuletzt geschriebenen Prosawerk „Alte Meister“ (1985) teilt der Meister der Schimpftirade noch einmal kräftig aus. Sein Sprachrohr der 82-jährige Kunstkritiker Reger, der über Staat und Politik, das Katholische und Habsburgische, Stumpfsinn und Lächerlichkeit des Österreichischen wettert. Unterrichtsminister Moritz tat Bernhard damals den Gefallen, ihn einen „Fall für die Wissenschaft, aber nicht nur für die Literaturwissenschaft“ zu nennen. Meint wohl: für die Psychiatrie. Bingo!

Ein gefundenes Fressen auch für Birgit Minichmayr. Die in Pasching aufgewachsene Schauspielerin arbeitete sich am Dienstag bei den Salzkammergut Festwochen im Stadttheater Gmunden mit einigem Körpereinsatz an Thomas Bernhard ab. Wiederholt ballt sie die Fäuste, im Eifer überschlägt sich manchmal die Stimme. Die vormalige Salzburger Buhlschaft, die heuer ans Burgtheater zurückkehrt, verkrallt sich in beseligender Selbstironie in die Figur des Reger. Das Theater der Ort, wo einem ganz übel werde, „was und wie die Leute sprechen“.

Minichmayr geifert und wutschnaubt

Minichmayr geifert und wutschnaubt, nahe an der Karikatur des ohnehin Karikierten. Bernhard, in Oberösterreich angesiedelt, überhäuft hiesige Kunstheilige mit Spott. „Dieser Stifter”“, höhnt Minichmayr den Adalbert, der die Natur nicht beschrieben, sondern verkitscht habe. Anton Bruckner ein „miserabler Komponist“, der heute die Leute zu Tränen rühre — und fast scheint es, als müsste sich Minichmayr wirklich gleich übergeben. Wunderhübsch der Ekel, der auch den „Schwarzwaldphilosophen“ Martin Heidegger trifft. Kleinbürgerlich wie Stifter, seine elende Metaphysik „Lesepudding für die deutsche Seele“. Eine „Komödie“ nannte Bernhard „Alte Meister“, doch ist der Roman, neben „Wittgensteins Neffe“, auch sein traurigstes und warmherzigstes Buch.

Reger tatsächlich ein zu Tode Betrübter, nachdem seine Frau gestorben ist. Hier schimpft einer, um sich vor dem inneren Nichts zu retten. „Ohne Menschen haben wir nicht die geringste Überlebenschance“, sagt Reger, und die Minichmayr kann natürlich auch sanft. Seit dreißig Jahren studiert Reger im Wiener Kunsthistorischen Museum Tintorettos Bildnis eines weißbärtigen Mannes und bekennt: „(…) wir können uns noch so viele große Geister und noch so viele Alte Meister als Gefährten genommen haben, sie ersetzen keinen Menschen“.

Die Minichmayr heimste nach 90 Minuten kräftigen Applaus ein, musste dafür zwei Mal zurück auf die Bühne. Abschied mit elegantem Kusshändchen.