Ein tolles Zeugnis

Jeder zweite Oberösterreicher ist laut aktueller IMAS-Umfrage mit der Verwaltung im Bundesland zufrieden, nur jeder Zehnte sagt dasselbe über den Bund. Die Menschen fühlen sich also hierorts gut verwaltet und sind auch eng mit der Region, in der sie leben, verbunden. Mit Zentralismus können hingegen die wenigsten etwas anfangen, Wien ist doch weit weg.

Wenn man Anliegen hat, dann fährt man aufs Amt in die Landeshauptstadt oder geht auf die zuständige BH. Diese Bürgernähe wird in OÖ mit dem Konzept für eine wirkungsorientierte Verwaltung – kurz WOV – seit mehr als zehn Jahren ständig ausgebaut. Landeshauptmann Stelzer nennt es einen WOW-Effekt, dass die Menschen der Verwaltung ein so tolles Zeugnis ausstellen.

Interessantes Detail: 38 Prozent assoziieren die Landesverwaltung spontan mit BH, Führerschein, Pass, Straßenbau, Verkehr, Wohnbau oder Politik. Die Zufriedenheit mit den Bediensteten ist mit 69 Prozent außerordentlich hoch.

„Umfrage attestiert oö. Beamten gute Arbeit, Kompetenz und Schnelligkeit.“

Und wenn man an die vielen Beamtenwitzchen denkt – „Warum benutzen Beamte keine Taschentücher? Weil Tempo draufsteht.“ oder „Wie viele Beamte arbeiten eigentlich im Rathaus? Gerade mal die Hälfte!“ –, dann sind die Begründungen für diese Zufriedenheit überraschend: Gute Arbeit, Kompetenz und Schnelligkeit …